Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 39 (du 27 septembre au 03 octobre 2021) 18 octobre 2021

POINTS SAILLANTS

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)

Depuis la déclaration de l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola le 08 octobre 2021 dans la zone de santé de Beni, province du Nord-Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), un cumul de 5 cas confirmés dont 2 vivants et 3 décès a été enregistré au 17 octobre 2021, Une seule AS (Butsili) de la ZS de Beni a notifié les cas confirmés. La vaccination contre la MVE débutée le 13/10/2021 a permis de vacciner 116 personnes (incluant 24 PPL) au vaccin rVSVZEBOV-GP au 17/10/2021.

Epidémie de COVID-19

Au 10 octobre 2021, la RDC compte 52 268 cas confirmés et 2 cas probables notifiés dans 262 ZS des 26 provinces parmi lesquels 1 089 décès (létalité 1,9%) sont à déplorer. Une baisse de 46,6% des cas positifs a été observée au terme de la S40 où 71 nouveaux cas confirmés et 3 nouveaux décès ont été enregistrés (133 cas et 11 décès à S39). Aussi, du début de la vaccination jusqu’au 08 octobre 2021, le total des personnes vaccinées est respectivement de 93 296 personnes pour la première dose et 37 644 pour la deuxième dose.

Epidémie de choléra

De S1 à S39/2021, un total de 5 424 cas suspects de choléra dont 105 décès (létalité de 1,9%), a été notifié dans 74 ZS appartenant à 14 provinces. A S39/2021, 200 cas suspects de choléra et 5 décès (létalité 2,5%) ont été enregistrés dans 7 ZS de 3 provinces. Les flambées de choléra qui sévissent dans les provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu depuis la S33, demeurent actives. Les provinces du Tanganyika et Sud-Kivu ont rapporté la quasi-totalité de cas de la semaine 39 (199 cas). On a observé une notification d’au moins 200 cas suspects hebdomadaires pour la 3ème semaine de suite. Organisation de la 1ère phase de la campagne de vaccination préventive contre le choléra du 07 au 11 octobre 2021 dans 8 AS de la ZS de Katana avec 92 553 personnes d’un an et plus vaccinées au VCO sur une cible de 101 170 personnes (couverture partielle : 91,5%).

Epidémie de méningite

Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 15 octobre 2021, 2 059 cas de méningite et 198 décès (létalité de 9,6%), ont été notifiés dans les 20 AS de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). Un total de 276 nouveaux cas dont 3 décès, a été notifié dans les 20 AS de la ZS de Banalia, du 07 au 15 octobre 2021, 69 577 personnes vaccinées dans les 13 AS de 20 AS de la ZS de Banalia ayant rapporté soit une couverture partielle de 47,3%. En outre, les autres interventions de la riposte se poursuivent sur le terrain avec un renforcement de la surveillance dans et autour de Banalia.