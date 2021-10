Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 38 (du 13 au 19 Sept 2021) 11 octobre 2021

POINTS SAILLANTS

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

➢ Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) Le ministre national de la santé a déclaré en date du 08 octobre 2021, la 13ème épidémie de la maladie à virus Ebola dans l’aire de santé de Butsili (zone de santé (ZS) de Beni, province du Nord-Kivu), après confirmation d’un cas positif par le laboratoire INRB Goma. Du 5 septembre au 08 octobre 2021, un total de 3 cas probable et 1 cas confirmé de MVE dont 4 décès (létalité 100,0%) ont été déclarés. Les équipes du ministère de la santé sont à pieds d’œuvre pour mener les activités de riposte avec l’appui de l’OMS.

➢ Epidémie de méningite

Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 09 octobre 2021, un cumul de 1783 cas suspects de méningite dont 195 décès (létalité 11%) ont été notifiés dans les 20 aires de santé (AS) de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). Du 01 au 09 octobre 2021, 535 nouveaux cas dont 8 décès ont été notifiés dans les 20 AS de la ZS de Banalia. Lancement de la campagne de vaccination réactive contre la méningite dans la ZS de Banalia le 09 octobre 2021. En outre, les autres interventions de la riposte se poursuivent sur le terrain.

➢ Epidémie de COVID-19

Entre le 10 mars 2020 et le 03 octobre 2021, 57 112 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 086 décès (létalité 1,9%), ont été enregistrés dans 259 ZS des 26 provinces du pays. A Kinshasa, le projet de surveillance communautaire et recherche active avec utilisation des TDR-Ag financé par le bureau AFRO/OMS, a débuté dans 5 ZS de la ville. Depuis le début de la vaccination contre le COVID-19 en RDC, 91 847 personnes ont reçu la première dose et 37 644 personnes la deuxième dose.

➢ Epidémie de choléra

De S1 à S38/2021, Un total de 5 222 cas suspects de choléra dont 100 décès (létalité de 1,9%), a été notifié dans 74 ZS appartenant à 14 provinces. Les provinces du Tanganyika et Sud-Kivu ont rapporté la quasi-totalité de cas de la semaine 38 (269 sur 270 cas) et le Tanganyika à elle seule a notifié près de 9 sur 10 cas suspects de choléra (237 cas soit 87,8%). Les actions de réponse continuent d’être menées dans les provinces du Tanganyika et Sud Kivu et les préparatifs de la 1ère phase de la campagne préventive de vaccination orale anticholérique (VCO) dans 106 AS de 13 ZS reparties dans les provinces du Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami, ont été intensifiés.