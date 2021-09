Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 36 (du 06 au 12 Sept2021) 27 septembre 2021

POINTS SAILLANTS

SITUATION HUMANITAIRE

Province du Nord-Kivu Au cours d’attaques armées à Beni entre le mois d’août et le 5 septembre 2021, on a rapporté au moins 82 personnes tuées et plusieurs autres enlevées dans les villages des ZS d’Oïcha et Kalunguta. On a également signalé qu’environ 3 418 ménages nouvellement déplacés ont été accueillis dans le territoire de Beni. Ils ont fui les incursions d’hommes armés survenues dans les localités du sud du territoire d’Irumu, en Ituri, y compris dans la partie sud du territoire de Beni. Plus de 90% de ces déplacés vivent dans une grande promiscuité dans des familles d’accueil et présentent des besoins dans tous les secteurs.

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

➢ Epidémie de COVID-19

Un total de 56 539 cas (56 537 confirmés et 2 probables) dont 1 073 décès (létalité 1,9%) ont été rapportés dans 251 ZS de 26 provinces du pays. Au terme de S37, 193 nouveaux cas confirmés et 5 nouveaux décès ont été notifiés. On observe une tendance à la baisse entre S31 et S37. Au 20 septembre 2021, 87 571 personnes ont reçu la première dose et 34 592 personnes la deuxième dose du vaccin contre le COVID-19. En outre, 250 390 doses du vaccin Pfizer ont été réceptionnées le 23 septembre 2021.

➢ Epidémie de choléra

Depuis le début de l’année 2021, 4 671 cas suspects de choléra dont 91 décès (létalité de 2,0%), ont été notifiés dans 73 ZS appartenant à 14 provinces. A S36/2021, on observe une hausse (20,0%) du nombre de cas suspects de choléra pour la 4ème semaine de suite avec 186 cas suspects de choléra et 1 décès (létalité 0,1%) notifiés dans 6 ZS de 3 provinces par rapport à S352021 (154 cas). Neuf sur 10 cas (179 cas soit 96,2%) ont été notifiés dans les ZS des provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu qui sont en épidémie active. Les interventions de réponse sont en place sur le terrain en réponse à ces deux flambées. De plus, les préparatifs de la 1ère phase de la campagne préventive de vaccination orale anticholérique (VCO) dans 106 AS de 13 ZS reparties dans les provinces du Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami, se poursuivent.

➢ Epidémie de méningite

Du début de l’épidémie au 25 septembre 2021, un total 940 cas de méningite et 174 décès (létalité de 18,5%), a été enregistré dans 19 de 20 aires de santé de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). Un total de 297 cas a été notifiés à la S37, représentant près d’un tiers (31,6%) des cas notifiés depuis le début de l’épidémie. L’AS de Panga reste celle qui a notifié le plus de cas suspects (n=343) depuis le début de l’épidémie. Le plan de réponse contre cette épidémie de méningite a été validé par le Ministre de la santé, pour un budget total de 1,4 million USD. Poursuite des préparatifs de la campagne réactive de vaccination contre la méningite.