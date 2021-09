Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 34 (du 23 au 29 août 2021) 13 septembre 2021

POINTS SAILLANTS

SITUATION HUMANITAIRE

Province de l’Ituri

Une large partie du Territoire d’Irumu demeure inaccessible aux organisations humanitaires en raison de l’insécurité due à de possibles attaques d’éléments armés au sud de Komanda et dans la zone de santé (ZS) de Boga. Par ailleurs, dans le territoire de Djugu, on signale la présence de 1 932 ménages retournés qui présentent des besoins en articles ménagers essentiels (AME), soins de santé et vivres.

Environ 18 000 personnes déplacées internes (PDIs) sont présentes dans la zone de santé (ZS) de Biringi et vivent dans la précarité avec des besoins en vivres, soins de santé, AME, etc.

SITUATION EPDEMIOLOGIQUE

Epidémie de COVID-19

Le nombre cumulé des cas depuis le début de l’épidémie est de 56 086 (56 084 confirmés et 2 probables) dont 1 068 décès (létalité 1,9%) dans 246 ZS réparties dans les 26 provinces. Seulement la moitié (13) de provinces et près d’un quart (61 soit 24,7%) de ZS sont restées actives à S35 au cours de laquelle, 745 nouveaux cas et 9 nouveaux décès ont été notifiés. En outre, le pays a réceptionné 250 320 doses du vaccin Moderna contre le COVID-19, afin de poursuivre les activités vaccinales. Notons que depuis le début de la vaccination, 84 641 personnes ont reçu la première dose et 21 213 personnes la deuxième dose du vaccin contre le COVID-19.

Epidémie de choléra

De S1 à S34/2021, 4 330 cas suspects de choléra dont 87 décès (létalité de 2,0%), ont été rapportés dans 71 ZS de 14 provinces. A S34/2021, on note une flambée de cholera dans les ZS de Kalemie et Nyemba au Tanganyika et la ZS de Kitutu au Sud-Kivu qui ont notifié 92% (57/62 cas) du total des cas de la semaine. Dans la province du Tanganyika, la flambée pourrait être attribuée au dysfonctionnement du réseau de distribution d’eau. Les équipes de réponse sont en place pour circonscrire rapidement ces deux flambées. Sur le terrain, se poursuivent les préparatifs de la 1ère phase de la campagne préventive de vaccination orale anticholérique (VCO) dans 106 AS de 13 ZS reparties dans les provinces du SudKivu, Tanganyika et Haut-Lomami.

Epidémie de méningite

Jusqu’au 09 septembre 2021, un cumul de 262 cas et 129 décès (létalité de 49,2%), a été enregistré dans 12 des 20 aires de santé de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). Du 04 au 09 septembre 2021, 12 nouveaux cas dont aucun décès ont été notifiés dans la ZS de Banalia. Les résultats de 7 échantillons de LCR analysés à l’institut Pasteur à Paris sont revenus positifs au neisseria meningitidis du sérogroupe W. Le Ministre de la santé publique, hygiène et prévention a déclaré l’épidémie de méningite à méningocoque en date du 07 septembre 2021. Sur le terrain les interventions de réponse se poursuivent avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires.