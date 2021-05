Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 14 (du 05 au 11 avril 2021) 26 avril 2021

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Epidémie de COVID-19

Un total de 29 002 cas confirmés et 1 cas probable ont été rapportés depuis le début de l’épidémie dans 174 ZS situées dans 23 sur 26 provinces de la République Démocratique du Congo (RDC) dont 748 décès, soit une létalité de 2,6%. La courbe de notification de cas présente une tendance régressive de S1 à S15/2021 avec un pic à S2/2021 (1 564 cas). A la S15 /2021, 394 nouveaux cas confirmés et 3 nouveaux cas ont été notifiés. La ville province de Kinshasa demeure l’épicentre de l’épidémie pour avoir rapporté à elle seule 70,8% (20 543/29 003) des cas notifiés. Par ailleurs, la vaccination contre la COVID19 lancée le 19 avril par le ministre national de la santé a permis de vacciner 1527 personnes pendant la première semaine.

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)

Dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la RDC, à la date du 26 avril 2021, pour le 56 ème jour consécutif, aucun nouveau cas confirmé de MVE n’a été notifié. Le cumul demeure de 12 cas dont 11 cas confirmés et un cas probable, 6 décès (létalité de 50,0%) et 6 guéris, recensés dans 4 ZS (Biena : 6 cas, Butembo : 3 cas, Katwa : 2 cas et Musienene : 1 cas). Par ailleurs, le compte à rebours des 42 jours pour la déclaration de la fin de l’épidémie a débuté le 22/03/2021. En date du 21/04/2021, il reste 12 jours pour déclarer la fin éventuelle de l’épidémie. Arrêt des activités de vaccination le 31 mars 2021, avec un cumul de 1 898 personnes vaccinées depuis le début de cette épidémie. Le plan de renforcement de la surveillance épidémiologique pendant les 90 jours post Ebola est en cours d’élaboration.

Epidémie de choléra

Depuis le début de l’année, 2 353 cas suspects de choléra dont 80 décès (létalité de 3,4%) ont été notifiés dans 55 ZS appartenant à 12 provinces. A S14/2021, 149 cas suspects de choléra et 3 décès (létalité de 2,0%) ont été recensés dans 22 ZS de 8 provinces. La courbe épidémique du choléra en 2021 est la plus basse en comparaison à celle des 4 dernières années. La province du Sud-Kivu a engrangé le plus grand nombre de cas suspects (761 cas soit 32,3%) de S1 à S14/2021. Le 1 er passage de la campagne de vaccination préventive anticholérique orale (VCO) dans 76 aires de santé (AS) de 14 ZS du Haut-Katanga a permis de vacciner 1 264 376 personnes âgées d’un an et plus sur une cible de 1 359 080, soit une couverture de 93,0%. De plus, les autres interventions de riposte se poursuivent dans les différents foyers.

SITUATION HUMANITAIRE

Province de l’Ituri : On a signalé le déplacement préventif d’environ 80% des 15 000 habitants de l’aire de santé (AS) de Fataki dont une partie vers les alentours de la base de la MONUSCO de Djaiba (territoire de Djugu) et une autre partie vers la brousse, suite à l’insécurité actuelle autour de Fataki et Drodro.