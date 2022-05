Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 15 (du 11 au 17 avril 2022) 02 mai 2022

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Epidémie de COVID-19

En République Démocratique du Congo, 87 297 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 339 décès (létalité 1,5 %) ont été enregistrés dans les 314 ZS touchées des 26 provinces. Une augmentation de 18,4% des nouveaux cas positifs est observée entre S15 (38 cas) et S16/2022 (45 cas). Jusqu’au 25/04/2022, 1 202 585 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 744 093 personnes sont complètement vaccinées (couverture vaccinale : 1,38%). La 1ere phase du projet multidisciplinaire d’intensification de la vaccination a permis de vacciner 106 069 personnes dans les 35 ZS de Kinshasa du 14 au 20 avril 2022. Dans les 12 ZS appuyées par l’OMS, en plus de la vaccination, 8 881 personnes ont été testées par les test de diagnostic rapide parmi lesquelles 27 sont revenues positives au SARS-CoV-2 et 8 934 personnes ont reçu des Kits PCI.

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)

En date du 23 Avril 2022, le Ministre de la santé publique, hygiène et prévention de la RDC a déclaré la 14eme épidemie de maladie à Virus Ebola à Mbandaka, chef-lieu de la province de l’Equateur. La déclaration est survenue après la confirmation par le laboratoire de référence (INRB) d’un cas de maladie à virus Ebola (MVE) chez un étudiant de sexe masculin âgé de 31 ans, habitant la zone de santé de Mbandaka. Un cumul de 2 cas dont 2 décès (létalité de 100,0%) a été enregistré depuis la déclaration de l’épidemie. Depuis le début de la vaccination, 148 personnes (37 PPL y compris) ont été vaccinées dont 48 contacts à haut risque et 100 contacts de contacts. Les autres interventions de réponse sont mises en œuvre avec l’appui des partenaires.

Epidémie de choléra

Du début de l’année 2022 à S15, 5 131 cas suspects de choléra dont 73 décès (létalité de 1,4%), ont été notifiés dans 51 ZS appartenant à 11 provinces. Des nouvelles flambées ont été enregistrées dans les ZS de Mokala au Kwilu et Kilwa au Haut-Katanga. En somme, 229 cas suspects et 2 décès (létalité 0,9%) ont été notifiés dans 26 ZS de 8 provinces au terme de S15/2022 et la quasi-totalité des cas suspects de choléra (214 cas soit 93,4%) ont été enregistrés dans les provinces endémiques de l’est et du sud-est. Sur le terrain, se poursuivent les interventions de réponse.

Epidémie de Peste

Depuis le début de l’année 2022 jusqu’à S16, 92 cas suspects de peste bubonique et 2 décès (létalité 2,2%) ont été rapportés dans 3 AS de la ZS de Rethy (DPS de l’Ituri). En outre, l’AS de Lokpa est la plus affectée avec 89 (96,7%) cas suspects de peste. D’autre part, les interventions de réponse se poursuivent dans la ZS de Rethy avec l’appui de l’OMS et Malteser International.