Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 13 (du 28 mars au 03 avril 2022) 18 avril 2022

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Epidémie de COVID-19

A la date du 10/04/2022, 87 023 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 337 décès (létalité 1,5 %) ont été rapportés dans les 314 ZS touchées réparties dans 26 provinces de la RDC. Une augmentation d’environ 12,9% des cas positifs s’observe entre S13/2022 (31 cas confirmés) et S14/2022 (35 nouveaux cas confirmés). Depuis le début de la vaccination jusqu’au 05 avril 2022, 890 363 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 553 478 personnes sont complètement vaccinées (couverture vaccinale de 1,03 %). La campagne de vaccination a été lancée le 14/04/2022 dans les 34 ZS de la DPS de Kinshasa dans le cadre du projet multidisciplinaire d’intensification de la vaccination contre la COVID-19 avec l’appui de l’OMS, UNICEF et MRITE. Les données partielles de J1 et J2 indiquent que 13144 personnes ont été vaccinées dans 34 zones de santé parmi lesquels 12334 ont reçu leur 1er dose.

Epidémie de choléra

De S1 à S13/2022, 4 717 cas suspects de choléra dont 66 décès (létalité de 1,4%), ont été notifiés dans 43 ZS appartenant à 10 provinces. Le 2ème passage de la campagne de vaccination préventive anticholérique orale (VCO) dans les 13 ZS des DPS du Haut-Lomami, du Sud-Kivu et du Tanganyika dont le lancement est intervenu le 31/03/2022, a permis de vacciner 2 022 321 personnes âgées d’une année et plus (cible de 2 016 512), soit une couverture vaccinale de 100,3%. Parmi les personnes vaccinées, 93,5% (1 885 176 personnes) ont reçu la 2ème dose. Les résultats du monitorage indépendant sur 7 220 ménages enquêtés, dont 3 134 pendant la campagne (monitorage in process) et 4 086 après la campagne (monitorage end process), montrent que la proportion des personnes non vaccinées parmi les personnes de 1 an et plus physiquement vu, est de 5,7% (1 128/19 809). Les principales raisons de non-vaccination étaient l’absence des personnes lors du passage des vaccinateurs (50,4%) suivi du refus (31%). Environ 8% de ménagers enquêtés utilisent les puits non protégés comme principale source d’eau de boisson.

Epidémie de Peste

Depuis le début de l’année 2022 jusqu’à S15, 56 cas suspects de peste bubonique et 2 décès (létalité 3,6%) ont été notifiés dans 3 AS de la ZS de Rethy (DPS de l’Ituri). On constate que la flambée est circonscrite dans la ZS de Rethy où 10 villages de 2 AS (Rassia et Lokpa) sont touchés. En outre, l’AS de Lokpa est la plus affectée avec 53 cas suspects de peste suivi de celle de Rassia avec 2 cas suspects. D’autre part, les interventions de réponse (coordination, surveillance, prise en charge, EHA/PCI et communication) se poursuivent dans la ZS de Rethy avec l’appui de l’OMS et Malteser International.