Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 12 (du 21 au 27 mars 2022) 11 avirl 2022

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Épidémie de COVID-19

Au terme de S13/2022, 31 nouveaux cas ont été confirmés positifs au SARS-CoV-2, situation assez similaire à la notification de S12 (32 cas confirmés). Ainsi, le nombre cumulé des cas notifiés en RDC s’élève à 86 893 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 337 décès (létalité 1,5 %). Dans les 1 045 sites de vaccination opérationnels sur les 2 640 planifiés, 879 122 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 545 536 personnes sont complètement vaccinées, soit une couverture vaccinale de 1,01 % (données du 29/03/2022). Les préparatifs du lancement du projet d’intensification de la vaccination contre la COVID-19 dans les 35 ZS de la ville de Kinshasa se poursuivent avec l’appui de l’UNICEF, OMS et MRITE. En outre, les micros plans de 10 provinces sont en cours de validation.

Épidémie de choléra

Depuis le début de l’année 2022, 4 565 cas suspects de choléra dont 60 décès (létalité de 1,3%), ont été notifiés dans 43 ZS appartenant à 10 provinces. On note une augmentation de cas suspects par rapport à la même période de 2021 (1 989 cas suspects), due en grande partie aux flambées dans les provinces du Haut-Lomami, Sud-Kivu et Tanganyika. Par ailleurs, la létalité a régressé de près de 2/3 entre 2021 et 2022 (3,9%). Le 2ème passage de la campagne de vaccination préventive anticholérique orale (VCO) dans les 13 ZS des DPS du Haut-Lomami, du Sud-Kivu et du Tanganyika dont le lancement est intervenu le 31/03/2022, a permis de vacciner 1 955 428 personnes âgées d’une année et plus (cible de 2 016 512), soit une couverture partielle de 97,0% dont 90,2% (1 818 489 personnes) ayant reçu la 2ème dose.

Epidémie de rougeole

Un cumul de 31 826 cas suspects de rougeole et 563 décès (létalité 1,8%) a été rapporté dans 309 ZS de 26 provinces du 1er janvier au 27 mars 2022 (S12). L’épidémie a été confirmée dans 19 des 26 provinces de la RDC depuis le début de l’année 2022 avec un total de 69 ZS en épidémie. A S12/2022, 3 367 cas suspects de rougeole et 51 décès (létalité 1,5%) ont été notifiés dans 137 ZS de 21 provinces, ce qui représente une réduction de près de 1/3 comparativement à la semaine précédente (5 143 cas). D’autre part, on signale la poursuite des interventions de réponse dans les provinces ayant des ZS en épidémie de rougeole avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires (UNICEF, MSF, MDM, etc.).

SITUATION HUMANITAIRE

Province du Nord-Kivu

Les affrontements entre l'armée congolaise et des présumés combattants du groupe armé M23 qui ont éclaté à Chanzu et Runyonyi (ZS de Rwanguba, territoire de Rutshuru) depuis le 28/03/2022, ont entrainé le déplacement d’au moins 47 000 civils vers Bunagana (frontière ougandaise), Rutshuru centre et l’Ouganda (au moins 10 000 personnes). On a également enregistré le pillage de 2 structures sanitaires, de plusieurs habitations et de commerces dans la ZS de Rutshuru et l’interruption des activités humanitaires dans la zone (suspension des activités, délocalisation du personnel humanitaire).