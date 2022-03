Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 10 (du 07 au 13 mars 2022) 28 mars 2022

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Épidémie de COVID-19

Le nombre cumulé des cas de COVID-19 en RDC est de 86, 610 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 337 décès (létalité 1,5 %) du début de l’épidémie à S11/2022. Au terme de S11, 39 nouveaux cas confirmés et 2 décès ont été rapportés. Cette notification est en hausse de 50,0% comparativement avec les 26 cas rapportés à S10/2022. Depuis le début de la vaccination jusqu’au 18/03/2022), 816 524 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 503 848 personnes sont complètement vaccinées (couverture vaccinale : 0,93%). Par ailleurs, la préparation est en cours pour la mise en œuvre du plan national d’accélération (PNA) de la vaccination dans les 26 provinces, visant à couvrir 10 796 837 personnes du 17 mars au 22 juin 2022 en 6 phases avec l’implication des PTF pour un cout opérationnel de 12 745 768 USD par phase.

Épidémie de choléra

De S01 à S10/2022, 4 148 cas suspects de choléra dont 54 décès (létalité de 1,1%), ont été notifiés dans 40 ZS appartenant à 10 provinces. Les actions de riposte sont mises en œuvre dans les principaux foyers actifs (Sud-Kivu, Haut-Katanga, Tanganyika, Nord-Kivu et Haut-Lomami). Le lancement de la 2ᵉ phase de la campagne VCO dans les 13 ZS des DPS du Haut-Lomami, du Sud-Kivu et du Tanganyika est projeté au 31 mars 2022.

Epidémie de Rougeole

Du 1ᵉʳ janvier au 13 mars 2022, un total de 23 333 cas suspects de rougeole et 464 décès (létalité 2,0%) a été rapporté dans 279 ZS de 26 provinces. L’épidémie a été confirmée dans 64 ZS de 17/26 provinces depuis le début de l’année 2022. À S10/2022, 3 768 cas suspects de rougeole et 62 décès (létalité 1,6%) ont été rapportés dans 130 ZS de 23 provinces ; ce qui est une hausse de 41,3% par rapport à la semaine précédente (2 746 cas). Par ailleurs, on signale la poursuite des interventions de réponse dans les provinces avec des ZS en épidémie de rougeole avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires (UNICEF, MSF, MDM, etc.).

Epidémie de méningite

Depuis S09/2022 on a noté un dépassement du seuil d'alerte des cas suspects de méningite dans la ZS de Walikale dans la DPS du Nord-Kivu située dans la ceinture de la méningite en RDC. Par ailleurs, de S01 à S10/2022, la ZS de Walikale a enregistré 82 cas suspects de méningite et 6 décès (létalité 7,3%). Un total de 3 échantillons de LCR est revenu positif à l’Haemophilus Influenza et au Neisseria Meningitidis. Les interventions de riposte sont organisées dans la ZS avec l’appui de l’OMS.