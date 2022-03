Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 9 (du 28 février au 06 mars 2022) 21 mars 2022

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Epidémie de COVID-19

Au 13 mars 2022, la RDC a comptabilisé 86 475 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 335 décès (létalité 1,5 %). Un total de 26 nouveaux cas confirmés a été rapporté au terme de S10/2022, presque similaire aux 29 cas enregistrés à S09/2022. Du début de la vaccination au 13/03/2022, 816 524 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 503 660 personnes sont complètement vaccinées (couverture vaccinale : 0,93%). Dans le cadre de l’intensification de la vaccination, l’arrêté ministériel portant création et organisation du comité de pilotage et comité technique de coordination a été signé et le plan national d’accélération de la vaccination contre la COVID-19 a été validé. Par ailleurs, l'OMS va appuyer la mise en oeuvre d’un projet d’intensification de la vaccination combiné à la recherche active des cas dans 6 ZS de la province de Kinshasa (Masina 1, Binza-Météo,

Bumbu, Selembao, Kingabwa et N’djili) visant à vacciner completement au moins 477 562 personnes (37% de la population de 6 ZS) d’ici fin mai 2022.

Epidémie de choléra

De S01 à S09/2022, 3 861 cas suspects de choléra dont 54 décès (létalité de 1,4%), ont été notifiés dans 40 zones de santé (ZS) appartenant à 10 provinces. La courbe épidémique présente une allure globale descendante partant du pic de S49/2021 (1 081 cas) à S09/2022 (349 cas). Des nouvelles flambées de cas ont été constatées dans les ZS de Kilwa, Kashobwe (DPS du Haut-Katanga) et Minova (DPS du Sud-Kivu). Depuis le début de l’année, les provinces du Sud-Kivu (1508 cas), du Haut-Lomami (978 cas) et du Tanganyika (744 cas) ont notifié la majorité de cas (3 230 cas soit 83,7%). L’évaluation du Programme Multisectoriel d’élimination du cholera (PMSEC) 2018-2022 a été faite par le PNECHOLMD avec l’appui des partenaires et la riposte est mise en œuvre dans les principaux foyers actifs.

Epidémie de Monkey Pox

Du début de l’année 2022 jusqu’à S09, 704 cas suspects de monkey pox dont 37 décès (létalité 5,3%) ont été rapportés dans 65 ZS réparties dans 16 provinces. On observe une courbe épidémique ascendante de S38 2021 (10 cas) à S05/2022 (116 cas) avant de connaitre une tendance à la baisse jusqu’à S07. Par ailleurs, des cas positifs à l’orthopoxvirus ont été confirmés dans 4 ZS des provinces du Maniema (ZS de Kasongo, Kindu et Kibombo) et du Kasaï (ZS de Mushenge). Un renforcement des mécanismes de coordination de la réponse au Monkeypox dans 6 provinces les plus affectées (Maniema,

Mongala, Tshopo, Mai-Ndombe Equateur et Sankuru) est en cours avec l’appui de l’OMS.