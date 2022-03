Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 7 (du 14 au 20 février 2022) 07 mars 2022

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

➢ Epidémie de COVID-19

Dans les 26 provinces touchées depuis le début de l’épidémie, 86 154 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 335 décès (létalité 1,5%) ont été rapportés. Le nombre des cas positifs notifiés au terme de S08/2022 (50 cas) montre une diminution de 21,9% par rapport à S07/2022. En ce qui concerne la vaccination, au 27/02/2022, 724 266 personnes ont reçu une première dose et 436 650 personnes sont complètement vaccinées. Par ailleurs, deux autres types de vaccins (Coronavac : 192 000 doses et Turkovac : 130 000 doses) ont été reçu dans le cadre de la coopération bilatérale RDC–Turquie.

➢ Epidémie de choléra

Du début de l’année 2022 à S07, 3 234 cas suspects de choléra dont 44 décès (létalité de 1,4%), ont été rapportés dans 37 ZS appartenant à 9 provinces. Au terme de S07/2022, 305 cas suspects de choléra et 5 décès (létalité 1,6%) ont été notifiés dans 24 ZS de 5 provinces. L’allure globale de la courbe épidémique est restée descendante de S49/2021 (1 081 cas) à S07/2022 (305 cas) avec un plateau d’environ 300 cas hebdomadaire, de S03 à S07/2022. Une nouvelle flambée des cas a été confirmée dans la province de la Lomami dans la ZS de Kalambayi. Les préparatifs de la 2ème phase de la campagne de vaccination préventive anticholérique orale (VCO) dans les 106 aires de santé (AS) de 13 ZS reparties dans les provinces du Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami se poursuivent.

➢ Epidémie de Monkey Pox

Du début de l’année 2022 à S07, 542 cas suspects de Monkey pox dont 29 décès (létalité 5,4%) ont été rapportés dans 54 ZS réparties dans 14 provinces . On observe une courbe épidémique de cas suspects de Monkey pox ascendante de S38 2021 (10 cas) à S05/2022 (116 cas). Les provinces du Sankuru (249 cas), Tshopo (52 cas), Equateur (51 cas) et Maniema (49 cas) ont comptabilisé près de 3/4 des cas suspects (401 cas soit 74,0%). Par ailleurs, les ZS de Bena Dibele (151 cas) et Kole (38 cas) au Sankuru, Yahuma (50 cas) à la Tshopo et Bikoro (50 cas) à l’Equateur sont celles qui ont rapporté le plus grand nombre de cas suspects de Monkey pox. Les actions de riposte en termes de surveillance, investigation, confirmation biologique, isolement et PeC médicale des cas, PCI et sensibilisation des populations se poursuivent dans les zones de santé touchées.