Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 46 (du 15 au 21 novembre 2021) 06 décembre 2021

POINTS SAILLANTS

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) Aucun nouveau cas n’a été notifié pour le trente-troisième jour consécutif (dernier cas confirmé 30/10/2021). Le cumul pour cette 13ème épidémie, demeure de 11 cas (8 confirmés et 3 probables) dont 9 décès (létalité 81,8%), dans les 3 AS (Butsili, Bundji et Ngilinga) de la ZS de Beni. Le cumul des vaccinées est de 885 dont 310 prestataires de première ligne.

Epidémie de COVID-19

Au total, 58 318 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 107 décès (létalité 1,9%) ont été enregistrés dans 273 ZS réparties dans 26 provinces de la RDC depuis le début de l’épidémie. Après une période de très faible transmission pendant les mois d’octobre et novembre, avec une moyenne hebdomadaire de 73 cas, la RDC vient d’enregistrer une augmentation des cas confirmés de 34% à la SE45 par rapport à SE 44 et 38% à la SE46 par rapport à SE45, confirmant l’hypothèse selon laquelle le pays fait face à sa 4e vague de résurgence de la COVID-19. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à limiter l’importation de cas et des variants dangereux, ainsi qu’à augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles.

Epidémie de méningite

Un cumul de 2 661 cas de méningite et 205 décès (létalité 7,7%) a été rapporté dans les 20 AS de la ZS de Banalia (province de la Tshopo), depuis le début de l’épidémie jusqu’au 02 décembre 2021. Aucun cas n’a été rapporté à S48. Les activités de ratissage de la vaccination contre la méningite dans les AS à faible couverture ont été clôturées avec 8 719 personnes vaccinées pour une cible de 13 509 personnes (couverture vaccinale : 64,5%). Les activités de surveillance se poursuivent dans les différentes ZS de la province de la Tshopo.

Epidémie de choléra

De S1 à S46/2021, 7 736 cas suspects de choléra dont 148 décès (létalité de 1,9%), ont été notifiés dans 80 ZS appartenant à 16 provinces. Au terme de S46/2021, 542 cas suspects et 4 décès (létalité 0,7%) ont été rapportés dans 19 ZS de 5 provinces, ce qui marque une augmentation de près d’un quart (30,1%) par rapport à la semaine précédente (376 cas). La courbe épidémique garde une allure générale ascendante de S33 à S46/2021. Des flambées actives continuent d’être enregistrées au Sud-Est (Tanganyika, Haut-Lomami) et à l’Est (Sud-Kivu) et des actions de riposte y sont renforcées avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires.

SITUATION HUMANITAIRE

Province du Sud-Kivu

Dans les Hauts-Plateaux d’Itombwe, on signale la relocalisation temporaire des équipes de 3 organisations humanitaires dans la ville de Bukavu, après une attaque sanglante du village de BilaloMbili près de Mikenge dans la nuit du 14 au 15 novembre 2021 par un groupe armé, ayant entrainé la mort de sept civils et au moins sept blessés.