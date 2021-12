Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 45 (du 08 au 14 novembre 2021) 29 novembre 2021

Situation Epidemiologique

➢ Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)

Dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), aucun nouveau cas n’a été rapporté pour le vingt-huitième jour consécutif (dernier cas confirmé 30/10/2021), au 27 novembre 2021, le compte à rebours est à J-19. Le cumul pour cette 13ème épidémie, demeure de 11 cas (8 confirmés et 3 probables) dont 9 décès (létalité 81,8%), dans les AS de Butsili, Bundji et Ngilinga de la ZS de Beni. Le cumul des vaccinées est de 682 dont 107 prestataires de première ligne.

➢ Epidémie de COVID-19

Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 21 novembre 2021, un total de 58 059 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 104 décès (létalité 1,9%) ont été rapportés dans 272 ZS réparties dans 26 provinces. Les activités de vaccination en mode campagne se poursuivent dans la ville de Kinshasa, jusqu’au 22 Novembre 2021, 124 424 personnes ont été vaccinées pour la première dose et 46 256 pour la deuxième dose. Le processus d’installation des unités de production d’oxygène à Kinshasa et au Nord-Kivu en guise de préparation à la quatrième vague se poursuit.

➢ Epidémie de méningite

Un cumul de 2 661 cas de méningite et 205 décès (létalité 7,7%) a été rapporté dans les 20 AS de la ZS de Banalia (province de la Tshopo), depuis le début de l’épidémie jusqu’au 27 novembre 2021. La tendance de notification de nouveaux cas est sensiblement à la baisse partant du pic de S40 (428 cas) à S47 (5 cas). Mise en œuvre des activités du ratissage de la vaccination contre la méningite dans les AS à faible couverture où 8 719 personnes ont été vaccinées pour une cible de 13 509 personnes (couverture vaccinale partielle : 64,5%). Cinq patients sont en cours de traitement dans 03 centres de prise en charge et les activités de surveillance se poursuivent aussi bien dans la ZS de Banalia que dans les autres ZS à risque.

➢ Epidémie de choléra

Depuis le début de l’année 2021 jusqu’à S45, un total de 7 197 cas suspects de choléra dont 128 décès (létalité de 1,8%), a été notifié dans 80 ZS appartenant à 16 provinces. A l’issue de S45/2021, 372 cas suspects et 3 décès (létalité 0,8%) ont été notifiés dans 13 ZS de 4 provinces, ce qui est une hausse de 13,8% par rapport à S44 (327 cas). Des flambées actives continuent d’être enregistrées au Sud-Est (Tanganyika, Haut-Lomami) et à l’Est (Sud-Kivu). La mise en œuvre des interventions de riposte se poursuit dans les DPS affectées du Tanganyika, Haut-Lomami et Sud Kivu. Les préparatifs de la 1ère phase de la campagne préventive de vaccination orale anticholérique (VCO) ont été intensifiés dans 106 AS de 13 ZS au Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami.