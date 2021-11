Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 42 (du 18 au 24 octobre 2021) 08 novembre 2021

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

➢ Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)

Dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), jusqu’à la date du 06/11/2021, un total de 11 cas (8 confirmés et 3 cas probables, dont 9 décès (létalité 81,8%), a été enregistré dans les aires de santé (AS) de Butsili, Bundji et Ngilinga de la ZS de Beni. Depuis le début de l’épidémie, 3 cas confirmés ont été soumis au traitement spécifique de la MVE dont 2 guéris (Tx guérison 66,6%) et le cumul des vaccinées est de 485 dont 70 prestataires de première ligne. Les actions de réponse se poursuivent sur le terrain avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires. Par ailleurs, la mobilisation des ressources pour appuyer la mise en œuvre du plan de réponse est en cours.,

➢ Epidémie de COVID-19

Au total, 57 588 cas (57 586 cas confirmés et 2 cas probables) dont 1 098 décès (létalité 1,9%) ont été enregistrés en RDC dans 264 ZS des 26 provinces, du début de l’épidémie jusqu’à la semaine 43. La baisse des nouveaux cas observée depuis la semaine 35 se poursuit. Cependant, le pays se prépare à faire face à une nouvelle vague, vu la faible couverture vaccinale. Au 30 octobre 2021, seulement 103 104 personnes ont été vaccinées pour la première dose et 39 266 pour la deuxième dose. En date du 27/10/2021, plusieurs députés nationaux ont été vaccinés à Kinshasa contre le COVID-19.

➢ Epidémie de méningite

Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 04 novembre 2021, 2 619 cas de méningite et 204 décès (létalité 7,8%), ont été notifiés dans les 20 AS de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). On note une nette baisse de 82,9% des nouveaux cas entre S40 (428 cas) et S44 (73 cas). Une dizaine de patients sont en cours de traitement dans 05 centres de prise en charge et les activités de surveillance sont en train d’être mises en œuvre dans les ZS à risque.

➢ Epidémie de choléra

Depuis le début de l’année 2021, 6 208 cas suspects de choléra dont 117 décès (létalité de 1,9%), ont été rapportés dans 79 ZS appartenant à 15 provinces. A l’issue de S42/2021, 258 cas suspects de choléra et aucun décès ont été notifiés dans 12 ZS de 3 provinces. On a observé une notification d’au moins 200 cas suspects hebdomadaires pour la 6ème semaine de suite. Les provinces du Tanganyika et du HautLomami ont rapporté la quasi-totalité de cas de la semaine (253 cas soit 98,1%). Les actions de réponse sont mises en place aussi bien au Tanganyika, qu’au Haut-Lomami et au Sud Kivu. Les préparatifs de la 1ère phase de la campagne préventive de vaccination orale anticholérique (VCO) ont été intensifiés dans 106 AS de 13 ZS au Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami.