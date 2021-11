Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 39 (du 11 au 17 octobre 2021) 01 novembre 2021

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

➢ Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)

Dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), jusqu’à la date du 28/10/2021, un total de 7 cas confirmés de maladie à virus Ebola dont 5 décès (létalité 71,4%), a été enregistré dans les aires de santé (AS) de Butsili et Ngilinga (une nouvelle AS affectée) de la ZS de Beni. 43% (3/7) des confirmés sont âgés de moins de 5 ans. Le cumul des vaccinées depuis le début de l’épidémie est de 374 dont 84 contacts à haut risque, 177 contacts de contacts et 113 contacts probables Augmentation de résistance communautaire qui entrave le bon déroulement des interventions de réponse. Le plan de réponse a été validé au niveau national avec un budget chiffré à 9,4 millions USD.

➢ Epidémie de COVID-19

A la date du 27 octobre 2021, le nombre cumulé des cas en RDC était de 57 555 cas confirmés dont 1 098 décès (létalité 1,9%) répartis dans 264 ZS des 26 provinces. Tenue du forum sur la vaccination, présidé par le chef de l’état de la RDC avec la participation de la directrice régionale de l’OMS. La vaccination contre le COVID-19 se poursuit, le cumul des personnes vaccinées au 25 octobre 2021 est respectivement de 100 830 pour la première dose et 38 163 pour la deuxième dose.

➢ Epidémie de méningite

Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 27 octobre 2021, 2 483 cas de méningite et 200 décès (létalité 8,1%), ont été notifiés dans les 20 AS de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). Du 25 au 27 octobre 2021, un total de 64 nouveaux cas dont aucun décès, a été rapporté. La campagne de vaccination contre la méningite organisé dans les 20 AS de la ZS de Banalia, a permis de vacciner 153 800 personnes de 1 à 49 ans (CV : 104,6%). En outre, les autres interventions de la riposte se poursuivent sur le terrain.

➢ Epidémie de choléra

Depuis le début de l’année 2021, 5 950 cas suspects de choléra dont 117 décès (létalité de 2,0%), ont été rapportés dans 79 ZS appartenant à 15 provinces. A S41/2021, 298 cas suspects de choléra et 8 décès (létalité 2,7%) ont été notifiés dans 17 ZS de 4 provinces. La province du Tanganyika continue d’observer une flambée active et a rapporté la quasi-totalité de cas de S41 (285 cas soit 95,6%). Les actions de réponse continuent dans les provinces du Tanganyika et Sud Kivu. Les préparatifs de la 1ère phase de la campagne préventive de vaccination orale anticholérique (VCO) dans 106 AS de 13 ZS reparties dans les provinces du Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami, se poursuivent.