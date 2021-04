Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 11 (du 15 au 21 mars 2021) 5 avril 2021

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Epidémie de COVID-19

La République Démocratique du Congo (RDC) a déjà enregistré 28 009 cas confirmés et 1 cas probable depuis le début de l’épidémie dont 743 décès (létalité globale 2,7%) dans 174 ZS, réparties dans 23 des 26 provinces de la RDC. A la clôture de la S12, 440 nouveaux cas confirmés et 17 nouveaux décès ont été rapportés. L’épicentre de l’épidémie demeure la ville province de Kinshasa car ayant enregistré 72,2% (20 226/28 010) des cas notifiés sur l’étendue du territoire national. Les préparatifs pour le début de la vaccination se poursuivent et plusieurs autres actions de riposte au sein des différents piliers pour contrôler cette pandémie en RDC sont également mises en place.

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)

Dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la RDC, à la date du 1 er avril 2021, pour le 31ème jour consécutif, aucun nouveau cas confirmé de MVE n’a été notifié. Le cumul est toujours de 12 cas dont 11 cas confirmés et un cas probable, 6 décès (létalité de 50,0%) et 6 guéris, recensés dans 4 ZS (Biena : 6 cas, Butembo : 3 cas, Katwa : 2 cas et Musienene : 1 cas). Par ailleurs, en date du 22 mars 2021, le compte à rebours des 42 jours pour la déclaration de la fin de l’épidémie a débuté et au 1/04/2021, il reste 32 jours pour déclarer la fin de l’épidémie. Un cumul de 1 898 personnes a déjà été vacciné depuis le début de cette épidémie et aucun cas confirmé n’est pris en charge dans les CTE.

Epidémie de choléra

De S1 à S11/2021, 1 849 cas suspects de choléra dont 63 décès (létalité de 3,4%) ont été recensés dans 51 ZS appartenant à 11 provinces. On observe une baisse de 68,9% du nombre de cas hebdomadaire entre 2020 et 2021. Au terme de S11/2021, 217 cas suspects de choléra et 4 décès (létalité de 1,8%) a été enregistrés dans 19 ZS de 7 provinces. De plus, 75,6% (164/217) des cas suspects ont été notifiés dans les provinces endémiques du pays. Le lancement du 1 ème passage de la campagne de vaccination préventive anticholérique orale (VCO) dans 76 aires de santé de 14 ZS du Haut-Katanga a eu lieu le 29 mars 2021. Après 3 jours de campagne, 422 221 personnes âgées d’une année et plus ont été vaccinées sur une cible de 1 359 080, soit une couverture vaccinale partielle de 31,1%.