COVID-19 RDC | 29 janvier 2021

Chiffres clés en RDC, avec les données rapportées jusqu’au vendredi 29 janvier 2021. La RDC enregistre 149 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, COVID-19, dont 92 à Kinshasa, 30 dans le Haut-Katanga, 13 au Sud-Kivu, 7 au Nord-Kivu, 5 au Kongo Central et 2 au Maniema (source : données issues des laboratoires de l’INRB et validées par le Comité multisectoriel de la riposte COVID-19 de la RDC). Les tests ont été réalisés sur les 901 échantillons reçus pour l’analyse biologique à l’INRB. Le nombre total de cas positifs au nouveau coronavirus en République démocratique du Congo est de 22 604 (22 603 cas confirmés et 1 cas probable).

Six (6) nouveaux décès des cas confirmés ont été rapportés dont 4 dans les centres de traitement de COVID-19 (CTCo), incluant ceux qui étaient soignés à domicile à Kinshasa et 2 dans la communauté au Nord-Kivu. Total de cas mortels disponibles en RDC à la date du 29 janvier 2021 : 671 (670 cas mortels confirmés et un cas probable). Létalité : 3% ;

Trente-quatre (34) patients supplémentaires sont sortis guéris dans la journée du 29 janvier 2021 dont 30 de Kinshasa, et 4 du Nord-Kivu. Total de personnes guéries du nouveau coronavirus, COVID-19 en RDC : 15 031. Taux de guérison : 66,4%. Total de cas actifs : 6 902;

Vingt-deux (22) provinces (84,6%) sur les 26 que compte la RDC sont actuellement touchées : Bas-Uélé (6 cas & 1 décès), Equateur (48 cas & 1 décès), Ituri (224 cas & 8 décès), Haut-Katanga (702 cas & 12 décès), Haut-Lomami (1 cas & 0 décès), Haut-Uélé (94 cas & 5 décès), Kasaï (2 cas & 0 décès), Kasaï Central (17 cas & 0 décès), Kasaï Oriental (9 cas & 2 décès), Kinshasa (17 892 cas & 359 décès), Kongo Central (1 405 cas & 51 décès), Kwango (4 cas & 0 décès), Kwilu (9 cas & 2 décès), Lualaba (176 cas & 7 décès), Maniema (19 cas & 1 décès), NordKivu (1 316 cas & 163 décès), Nord-Ubangi (40 cas & 3 décès), Sud-Kivu (523 cas & 50 décès), Sud-Ubangi (7 cas & 0 décès), Tanganyika (6 cas & 0 décès), Tshopo (102 cas & 6 décès) et Tshuapa (2 cas & 0 décès) ;

La persistance de la circulation du SARS-CoV-2 se poursuit de manière ascendante en RDC dans les principales provinces affectées. L’épidémie continue sa progression entre autres dans les 5 provinces les plus actives (Haut-Katanga, Kinshasa, Kongo Central, NordKivu, Sud-Kivu etc.). Dans le même temps, les autres provinces touchées connaissent une tendance en plateau (Equateur, Haut-Uélé, Ituri, Lualaba, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, la région de l’ex Grand Kasaï, la Tshopo etc.). En termes de cumul de cas confirmés depuis la survenue de l’épidémie en RDC, la ville-province de Kinshasa reste l’épicentre de la COVID-19 dans le pays (79,1%), avec des nouvelles contaminations et hospitalisations en hausse. Derrière la capitale de la RDC, on note les provinces du Kongo Central (6,2%), du Nord-Kivu (6%), du Haut-Katanga (3,1%), du Sud-Kivu (2,3%), de l’Ituri (1%) et du Lualaba (0,8%). Il est essentiel de maintenir efficacement les mesures de prévention individuelles et collectives, même dans le cercle privé pour stopper la circulation du virus SARS-CoV-2 ;