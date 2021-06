COVID-19 RDC | 21 JUIN 2021

Chiffres clés en RDC, avec les données rapportées jusqu’au lundi 21 juin 2021. La République Démocratique du Congo (RDC) enregistre 404 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, COVID-19 dont 347 à Kinshasa, 29 au Nord-Kivu, 10 dans le Haut-Uélé, 7 au Sud-Kivu, 6 dans le Haut-Katanga et 5 au Kasaï (source : données issues des laboratoires de l’INRB et validées par le Comité multisectoriel de la riposte COVID-19 de la RDC). Les tests ont été réalisés sur un total de 1 906 échantillons reçus pour l’analyse biologique à l’INRB. Le nombre total de cas positifs au nouveau coronavirus en RDC est de 38 330 (38 329 cas confirmés et 1 cas probable) ;

Huit (8) nouveau décès parmi les cas confirmés de COVID-19 ont été rapportés dans les centres de traitement de COVID-19 de Kinshasa. Le total de cas mortels à la date du 21 juin 2021 est de 888 décès. Létalité : 2,3% ;

Cinq (5) patients supplémentaires sont sortis guéris (des centres de traitement de COVID-19 et aussi parmi ceux qui étaient soignés à domicile, dans les zones de santé de Kinshasa), selon la mise à jour du 21 juin 2021. Le cumul de personnes guéries en RDC est de 27 969. Le taux de guérison est de 73%. Le total de cas actifs est de 9 473 ;

Vingt-quatre (24) provinces (92,3%) sur les 26 que compte la RDC sont actuellement touchées : Bas-Uélé (6 cas), Equateur (84 cas), Ituri (339 cas), Haut-Katanga (2 128 cas), Haut-Lomami (49 cas), Haut-Uélé (239 cas), Kasaï (38 cas), Kasaï Central (30 cas), Kasaï Oriental (24 cas), Kinshasa (27 900 cas), Kongo Central (1 924 cas), Kwango (5 cas), Kwilu (10 cas), Lomami (2 cas), Lualaba (948 cas), Maï-Ndombe (2 cas), Maniema (42 cas), Nord-Kivu (3 081 cas), Nord-Ubangi (65 cas), Sud-Kivu (954 cas), Sud-Ubangi (7 cas), Tanganyika (20 cas), Tshopo (431 cas) et Tshuapa (3 cas). Au total, 191 zones de santé, à travers le pays ont déjà notifié un cas de coronavirus, COVID-19 ;

En semaine 24 (du 14 au 20 juin 2021), une augmentation exponentielle de la circulation du SARS-CoV-2 est toujours observée à Kinshasa et dans les provinces connues comme les plus actives du pays (Nord-Kivu, Haut-Katanga, Kongo Central, Sud-Kivu, Lualaba, Tshopo, Haut-Uélé etc.), avec une forte pression hospitalière et un nombre croissant des patients en soins critiques, (plus particulièrement à Kinshasa), nécessitant des respirateurs en grand nombre pour une ventilation pulmonaire appropriée. Le nombre de cas actifs est fortement en hausse depuis les 5 dernières semaines épidémiologiques, passant de 2 000 à plus de 9 000, alors que le taux de létalité enregistre par contre une légère baisse (2,3%), dans l’ensemble du pays. Dans le contexte de cette flambée attribuée aux variants préoccupants tels que le Delta (B.1.617.2) dont la contagiosité reste très élevée, il est fortement recommandé que chacun maintienne un niveau élevé d’adhésion à la vaccination et aux mesures individuelles de prévention, de dépistage ainsi que de renforcement des traçage des contacts. Les données cumulées depuis le début de l’épidémie de COVID-19 montrent que la capitale de la RDC reste la ville la plus touchée par la circulation du virus SARS-CoV-2 dans le pays, avec 73% du total de cas, suivie du Nord-Kivu (8,4%), du Haut-Katanga (6%), du Kongo Central (5,1%), du Sud-Kivu (3%), du Lualaba (3%). La COVID-19 est très contagieuse et peut se transmettre de personne à personne ;

VACCINATION. La vaccination continue de marquer les pas, deux mois après le lancement des campagnes en RDC. Les données disponibles ont été fournies jusqu’au 19 juin 2021 et indiquent un cumul de 41 916 personnes déjà vaccinées en RDC (avec le vaccin Astra Zeneca) depuis le 19 avril 2021. Ces données viennent d’un total de 264 sites de vaccination fonctionnels de Kinshasa (18 862 vaccinés) et des six (6) autres provinces ayant lancé leurs campagnes de vaccination contre le coronavirus, à savoir : Haut-Katanga (7 701 vaccinés), Kongo Central (5 741), Nord-Kivu (4 376), Lualaba (2 574), Sud-Kivu (2 237), Haut-Uélé (425). Il est très essentiel de renforcer la vulgarisation des messages clés de la vaccination afin de toucher les personnes prioritaires non encore vaccinées.

La stratégie vaccinale inclut les groupes prioritaires (les personnes âgées de plus de 55 ans qui le souhaitent, celles concernées par les facteurs de comorbidité, le personnel soignant, le personnel travaillant aux guichets dans les aéroports, ports, banques ou supermarchés etc.). La RDC avait reçu les premières livraisons des doses du vaccin Vaxzevria (Astra Zeneca) du laboratoire suédo-britannique, via le Mécanisme COVAX le 02 mars 2021.

RESTEZ EN ALERTE, CAR LE VIRUS SARS-CoV-2 CIRCULE AVEC INTENSITÉ ! FAITES-VOUS VACCINER AU SITE DE VACCINATION LE PLUS PROCHE ;

LAVEZ-VOUS LES MAINS ! RESPECTEZ LA DISTANCIATION PHYSIQUE ! ARRÊTEZ LES EMBRASSADES !

ÉVITEZ DE TOUCHER LES YEUX, LE NEZ ET LA BOUCHE AVEC DES MAINS NON LAVÉES ! ÉVITEZ TOUT CONTACT ETROIT AVEC DES PERSONNES MALADES! PORTEZ CORRECTEMENT VOTRE MASQUE DANS LES LIEUX PUBLICS !

L’OMS, avec le soutien de ses partenaires et de ses donateurs, poursuit le renforcement de la coordination de la réponse aux côtés du Gouvernement de la RDC. Les équipes de la riposte de l’OMS demeurent pleinement mobilisées pour apporter tout l’appui nécessaire aux équipes du Ministère de la Santé afin de surveiller, de prévenir et de répondre à cette crise sanitaire engendrée par la propagation de la COVID-19, plus particulièrement dans la vaccination des personnes éligibles, et dans le maintien de l’adoption systématique des mesures barrières dans le contexte actuel en RDC ;

