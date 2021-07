COVID-19 RDC | 11 juillet 2021

Chiffres clés en RDC, avec les données rapportées jusqu’au dimanche 11 juillet 2021. La République Démocratique du Congo (RDC) enregistre 193 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, COVID-19 dont 69 à Kinshasa, 44 dans le Haut-Katanga, 38 au Nord-Kivu, 34 en Ituri et 8 dans le Haut-Uélé (Source: données issues des laboratoires de l’INRB et validées par le Comité multisectoriel de la riposte COVID-19 de la RDC). Les tests ont été réalisés sur un total de 482 échantillons reçus pour l’analyse biologique à l’INRB. Le nombre total de cas positifs au nouveau coronavirus en RDC est de 44 332 (44 331 cas confirmés et 1 cas probable) ;

Quatre (4) nouveaux décès parmi les cas confirmés de COVID-19 à Kinshasa, portant le total de cas mortels de la RDC à la date du 11 juillet 2021 à 984 décès. Létalité : 2,3% ;

Cent-soixante-onze (171) patients supplémentaires déclarés guéris des centres de traitement de COVID-19, incluant également ceux qui étaient soignés chez eux à domicile, dans les zones de santé, à Kinshasa. Le cumul de personnes guéries en RDC est de 28 801. Le taux de guérison est de 65%. Le total de cas actifs est de 14 547 ;

Toutes les vingt-six (26) provinces dela RDC sont actuellement touchées : Bas-Uélé (7 cas), Equateur (231 cas), Ituri (608 cas), Haut-Katanga (2 330 cas), Haut-Lomami (49 cas), Haut-Uélé (371 cas), Kasaï (82 cas), Kasaï Central (45 cas), Kasaï Oriental (38 cas), Kinshasa (31 695 cas), Kongo Central (2 415 cas), Kwango (5 cas), Kwilu (12 cas), Lomami (2 cas), Lualaba (1 145 cas), Maï-Ndombe (2 cas), Maniema (42 cas), Mongala (5 cas), Nord-Kivu (3 619 cas), Nord-Ubangi (103 cas), Sankuru (3 cas), Sud-Kivu (979 cas), Sud-Ubangi (11 cas), Tanganyika (19 cas), Tshopo (510 cas) et Tshuapa (3 cas). Au total, 200 zones de santé, à travers le pays ont déjà notifié un cas de coronavirus, COVID-19 ;

En semaine 27 (du 05 au 11 juillet 2021), une légère baisse de la circulation du SARS-CoV-2 était observée dans la capitale Kinshasa après plusieurs semaines de dégradation des indicateurs épidémiologiques, alors que les provinces connues comme les plus actives du pays (Nord-Kivu, Haut-Katanga, Kongo Central, Sud-Kivu, Lualaba, Tshopo, Haut-Uélé, Ituri etc.) ont continué d’enregistrer une hausse des cas de COVID-19. Le nombre de cas actifs, depuis le début de la 3ème vague signalée aux alentours de la 2ème quinzaine du mois de mai 2021 reste en hausse, atteignant plus de 14 500. Dans un contexte de diffusion croissante du variant préoccupant Delta dont la contagiosité reste très élevée, une baisse de l’adhésion aux mesures barrières dans les transports en commun, les lieux des cultes etc. ferait craindre une nouvelle augmentation des cas au sein de la population. Il est donc fortement recommandé que chacun maintienne un niveau élevé d’adhésion à la vaccination et aux mesures individuelles de prévention, de dépistage ainsi que de renforcement des traçage des contacts. Les données cumulées depuis le début de l’épidémie de COVID-19 montrent que la capitale de la RDC reste la ville la plus touchée par la circulation du virus SARS-CoV-2 dans le pays, avec 72% du total de cas, suivie du Nord-Kivu (8%), du Kongo Central (5,4%), du Haut-Katanga (5,1%), du Lualaba (2,5%), du Sud-Kivu (2,3%), Ituri (1,2%), etc. La COVID-19 est très contagieuse et peut se transmettre de personne à personne ;

VACCINATION. Les données disponibles fournies jusqu’au 10 juillet 2021 indiquent un cumul de 72 748 personnes déjà vaccinées en RDC avec la première dose du vaccin AstraZeneca-Vaxzevria - depuis le 19 avril 2021, incluant 1 944 personnes vaccinées pour la 2ème dose. Ces données viennent d’un total de 343 sites de vaccination fonctionnels de Kinshasa (25 954 vaccinés) et de 11 autres provinces ayant lancé leurs campagnes de vaccination contre le coronavirus, à savoir : Haut-Katanga (11 065), Kongo Central (10 428), Nord-Kivu (6 607), Lualaba (5 797), Ituri (4 049), Haut-Uélé (3 771), Sud-Kivu (3 739), Sud-Ubangi (565), Tshopo (323), Equateur (299), Kwilu (151). Pour la 2ème dose, Kinshasa (1 657), Haut-Katanga (119), Sud-Kivu (119), Nord-Kivu (49). Il est très essentiel d’encourager la vaccination de toutes les personnes éligibles afin de toucher les personnes non encore vaccinées qui le souhaitent et de protéger celles qui sont les plus fragiles.

La stratégie vaccinale inclut les groupes prioritaires (les personnes âgées de plus de 55 ans qui le souhaitent, celles concernées par les facteurs de comorbidité, le personnel soignant, le personnel travaillant aux guichets dans les aéroports, ports, banques ou supermarchés etc.). La RDC avait reçu les premières livraisons des doses du vaccin Vaxzevria (Astra Zeneca) du laboratoire suédo-britannique, via le Mécanisme COVAX le 02 mars 2021.

RESTEZ EN ALERTE, CAR LE VIRUS SARS-CoV-2 CIRCULE AVEC INTENSITÉ ! FAITES-VOUS VACCINER AU SITE DE VACCINATION LE PLUS PROCHE ;

LAVEZ-VOUS LES MAINS ! RESPECTEZ LA DISTANCIATION PHYSIQUE ! ARRÊTEZ LES EMBRASSADES !

ÉVITEZ DE TOUCHER LES YEUX, LE NEZ ET LA BOUCHE AVEC DES MAINS NON LAVÉES ! ÉVITEZ TOUT CONTACT ETROIT AVEC DES PERSONNES MALADES! PORTEZ CORRECTEMENT VOTRE MASQUE DANS LES LIEUX PUBLICS !

L’OMS, avec le soutien de ses partenaires et de ses donateurs, poursuit le renforcement de la coordination de la réponse aux côtés du Gouvernement de la RDC. Les équipes de la riposte de l’OMS demeurent pleinement mobilisées pour apporter tout l’appui nécessaire aux équipes du Ministère de la Santé afin de surveiller, de prévenir et de répondre à cette crise sanitaire engendrée par la propagation de la COVID-19, plus particulièrement dans la vaccination des personnes éligibles, et dans le maintien de l’adoption systématique des mesures barrières dans le contexte actuel en RDC ;

