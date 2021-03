COVID-19 RDC | 04 mars 2021

Chiffres clés en RDC, avec les données rapportées jusqu’au jeudi 04 mars 2021. La RDC enregistre 65 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, COVID-19, dont 26 au Lualaba, 14 dans le Haut-Katanga, 12 à Kinshasa, 8 au Kongo Central, 3 au Nord-Kivu et 2 au Sud-Kivu (source : données issues des laboratoires de l’INRB et validées par le Comité multisectoriel de la riposte COVID-19 de la RDC). Les tests ont été réalisés sur les 219 échantillons reçus pour l’analyse biologique à l’INRB. Le nombre total de cas positifs au nouveau coronavirus en République démocratique du Congo est de 26 405 (26 404 cas confirmés et 1 cas probable) ;

Aucun nouveau décès des cas confirmés n’a été rapporté. Le total de cas mortels en RDC à la date du 04 mars 2021 demeure de 711 (710 cas mortels confirmés et un cas probable). Létalité : 2,7 % ;

Aucun patient supplémentaire n’est sorti guéri, selon la mise à jour communiquée à la date du 04 mars 2021. Le nombre total de personnes guéries du nouveau coronavirus, COVID-19 en RDC est toujours de 20 601. Taux de guérison : 78 %. Total de cas actifs : 5 093 ;

Vingt-trois (23) provinces (88,4%) sur les 26 que compte la RDC sont actuellement touchées : Bas-Uélé (6 cas), Equateur (62 cas), Ituri (224 cas), Haut-Katanga (1 584 cas), Haut-Lomami (1 cas), Haut-Uélé (95 cas), Kasaï (3 cas), Kasaï Central (17 cas), Kasaï Oriental (7 cas), Kinshasa (19 756 cas), Kongo Central (1 547 cas), Kwango (4 cas), Kwilu (9 cas), Lualaba (494 cas), Maï-Ndombe (2 cas),

Maniema (20 cas), Nord-Kivu (1 624 cas), Nord-Ubangi (40 cas), Sud-Kivu (784 cas), Sud-Ubangi (7 cas), Tanganyika (7 cas), Tshopo (110 cas) et Tshuapa (2 cas) ;

Les responsables du Programme élargi de vaccination (PEV), incluant les experts du Ministère de la santé, avec l’appui de leurs partenaires (Banque mondiale, OMS, UNICEF, Village Reach etc.) entament cette semaine une campagne médiatique de sensibilisation, avec plusieurs émissions programmées via les chaînes TV (publiques et privées), pour parler de la vaccination contre le nouveau coronavirus, COVID-19 dans les jours et semaines à venir. L’OMS et les autres partenaires accompagnent la RDC dans ces étapes décisives afin de vacciner les groupes cibles prioritaires et éligibles qui le souhaitent, notamment les soignants ou personnels de santé de première ligne, les personnes ayant d’autres pathologies associées ou comorbidités (diabète, hypertension artérielle, maladie rénale chronique etc.) ;