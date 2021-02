COVID-19 RDC | 03 fevrier 2021

Chiffres clés en RDC, avec les données rapportées jusqu’au mercredi 03 février 2021. La RDC enregistre 40 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, COVID-19, dont 18 à Kinshasa, 13 au Nord-Kivu, 8 au Kongo Central et 1 dans la Tshopo (source : données issues des laboratoires de l’INRB et validées par le Comité multisectoriel de la riposte COVID-19 de la RDC). Les tests ont été réalisés sur les 314 échantillons reçus pour l’analyse biologique à l’INRB. Le nombre total de cas positifs au nouveau coronavirus en République démocratique du Congo est de 23 222 (23 221 cas confirmés et 1 cas probable) ;

Trois (3) nouveaux décès des cas confirmés ont été rapportés : 2 dans les centres de traitement de COVID-19 (CTCo) de Kinshasa et 1 dans la communauté, au Nord-Kivu. Total de cas mortels en RDC à la date du 03 février 2021 : 678 (677 cas mortels confirmés et un cas probable). Létalité : 3% ;

Trente-cinq (35) patients supplémentaires sont sortis guéris dans la journée du 03 février 2021 : 27 à Kinshasa et 8 au NordKivu. Total de personnes guéries du nouveau coronavirus, COVID-19 en RDC : 15 085. Taux de guérison : 65 %. Total de cas actifs : 7 459;

Vingt-deux (22) provinces (84,6%) sur les 26 que compte la RDC sont actuellement touchées : Bas-Uélé (6 cas), Equateur (48 cas), Ituri (224 cas), Haut-Katanga (800 cas), Haut-Lomami (1 cas), Haut-Uélé (95 cas), Kasaï (2 cas), Kasaï Central (17 cas),

Kasaï Oriental (6 cas), Kinshasa (18 340), Kongo Central (1 428 cas), Kwango (4 cas), Kwilu (9 cas & 2 décès), Lualaba (176 cas & 7 décès), Maniema (19 cas & 1 décès), Nord-Kivu (1 341 cas), Nord-Ubangi (40 cas), Sud-Kivu (544 cas), Sud-Ubangi (7 cas), Tanganyika (7 cas), Tshopo (103 cas) et Tshuapa (2 cas). Il est essentiel de maintenir efficacement les mesures de prévention individuelles et collectives, même dans le cercle privé pour stopper la circulation du virus SARS-CoV-2 ;

RESTEZ EN ALERTE, MAINTENEZ LES MESURES DE PRÉVENTION INDIVIDUELLES ET DE LIMITATION DES CONTACTS, CAR LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS !

LAVEZ-VOUS LES MAINS ! RESPECTEZ LA DISTANCIATION PHYSIQUE ! ARRÊTEZ LES EMBRASSADES ! RESTEZ CHEZ VOUS !

SALUEZ SANS SERRER LA MAIN ! PORTEZ CORRECTEMENT VOTRE MASQUE DANS LES LIEUX PUBLICS !

L’OMS poursuit le renforcement de la coordination de la réponse aux côtés du Gouvernement. Les équipes de la riposte de l’OMS demeurent pleinement mobilisées pour apporter tout l’appui nécessaire aux équipes du Ministère de la Santé afin de surveiller et de répondre à cette crise sanitaire engendrée par la propagation de la COVID-19 en République Démocratique du Congo.

Suivez-nous sur Twitter: https://twitter.com/OMSRDCONGO & sur Facebook: https://www.facebook.com/World-HealthOrganization-Democratic-Republic-of... Pour tout savoir sur la pandémie de la maladie à coronavirus, COVID-19, veuillez cliquer sur ce lien suivant : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid... Bureau Pays de l’OMS, 42, Avenue des Cliniques, Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Congo. Officer in Charge:

Dr Amédée Prosper Djiguimdé, email : djiguimdea@who.int | Chargé de communications : Eugene Kabambi, email : kabambie@who.int