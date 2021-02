Coordination humanitaire et approche du principe de la responsabilité sectorielle : un guide pratique pour les organisations locales et nationales

Ce guide est conçu pour vous aider à comprendre l’approche du principe de la responsabilité sectorielle dans le domaine humanitaire. Il donne un aperçu de ses fonctions et des raisons pour lesquelles votre organisation devrait y adhérer.

Qu’est-ce que l’approche du principe de la responsabilité sectorielle ?

C’est un ensemble de structures, de processus, de principes et d’engagements visant à coordonner l’action humanitaire lorsqu’un gouvernement national sollicite l’aide internationale. Son objectif est d’améliorer l’organisation du secteur humanitaire et de le rendre plus redevable envers les personnes affectées par les crises.

Qu’est-ce qu’un groupe sectoriel ?

Un groupe sectoriel est un groupe d’organisations humanitaires bénévoles travaillant dans des secteurs techniques spécifiques de l’action humanitaire (comme indiqués par les segments bleus foncés du diagramme ci-contre). Les membres de groupes sectoriels peuvent être des ONG, des organismes des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge et des organes gouvernementaux engagés dans l’action humanitaire. Ils coordonnent leurs actions pour garantir de meilleurs résultats en faveur des personnes affectées par les crises et à travers toutes les étapes indiquées par des flèches dans le diagramme. Les groupes sectoriels privilégient une stratégie commune et des bonnes pratiques, évitent les doublons, comblent les lacunes et échangent des informations. Ils renforcent la capacité nationale à se préparer aux situations d’urgence et plaident en faveur d’une action humanitaire plus efficace et plus responsable. Tous les groupes sectoriels doivent veiller au respect des principes de protection et de la lutte contre l’exploitation, l’abus et le harcèlement sexuels.

Il existe 11 groupes sectoriels dans le monde. Les mêmes groupes sectoriels peuvent être activés au niveau national, et parfois infranational, en réponse à une situation d’urgence particulière. Chaque groupe sectoriel est dirigé par un ou deux organismes des Nations Unies ou par un organisme des Nations Unies et une ONG internationale. Au niveau national, les groupes sectoriels sont, en général, co-dirigés par un organisme des Nations Unies et une ONG. Les chefs de file sectoriels doivent être prêts à fournir des services aux personnes affectées lorsque d’autres organisations ne peuvent pas le faire.