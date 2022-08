Contextualisation de la formation à l’éducation sensible aux conflits de l’INEE à Goma, RDC : Une étude de cas

HISTORIQUE ET CONTEXTE

Cette étude de cas présente les forces et les faiblesses de deux ateliers de l’INEE sur l’éducation sensible aux conflits (ESC) qui se sont tenus en novembre 2018 (formation 1) et en juin 2019 (formation 2) à Goma, en République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre du consortium “Never Too Late to Learn”. Compte tenu du travail fourni pour adapter le contenu du pack de formation aux besoins et capacités des participants, cette étude de cas examine dans quelle mesure l’adaptation, la contextualisation et la co-création de la formation, ont assuré un impact positif concret et amélioré sur le travail et l’institutionnalisation des participants.

La force incontestable des supports de formation de l’ESC de l’INEE est que le contenu est constamment adapté selon ; le contexte, la situation locale, le profil des participants, leurs besoins et priorités sont toujours pris en compte, et l’expérience des acteurs locaux contribue à façonner le contenu de manière plus précise. Les participants aux deux formations ont fait l’éloge de la qualité du contenu, de la bonne facilitation, des matériaux cohérents et intéressants, et de la participation active des participants.

Les objectifs de l’atelier étaient les mêmes pour les deux formations de 3 jours : augmenter les connaissances des participants sur les Normes minimales de l’INEE, renforcer les compétences sur le sujet de l’éducation sensible aux conflits pour augmenter l’utilisation du pack de l’ESC de l’INEE, et renforcer son institutionnalisation.

Les objectifs spécifiques sont restés inchangés pour les deux formations, car les participants avaient tous des profils similaires : organisations non gouvernementales internationales (ONGI) ou locales (ONG) d’éducation ou de protection, autorités éducatives locales, collègues de l’éducation en situation d’urgence (ESU) et de la protection. La première cohorte (Formation 1) comptait 30 participants, dont 7 femmes, et la seconde cohorte (Formation 2) comptait 29 participants, dont 5 femmes.

Les formations visaient à améliorer les connaissances des participants sur l’ESC, ses outils et ses conseils pour soutenir l’intégration de l’ESC dans les programmes et les politiques d’éducation, ainsi qu’à accroître leurs compétences techniques pour inclure l’ESC dans toutes les phases du cycle du programme : évaluation, conception, mise en œuvre/gestion, suivi et évaluation. Le contenu global de la formation a répondu à 84% (formation 1) et 100% (formation 2) aux attentes des participants, ce qui indique une conception du contenu et un développement du matériel de formation réussis pour ces cohortes.