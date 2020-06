Conseils opérationnels provisoires sur la gestion des camps/sites pour la préparation et la réponse au COVID-19 - Foire aux questions (FAQ) 1 avril 2020

INTRODUCTION

Le présent document met en évidence les considérations spécifiques liées au COVID-19 dans les camps et autres environnements collectifs. Son objectif est de fournir des orientations aux opérations où des activités de gestion de camps/sitessont mises en œuvre. Bien ces lignes directrices soient formulées de manière à répondre aux interrogations des gestionnaires de camp/site, les cadres supérieurs, chefs de bureau et les coordonnateurs d’urgence du HCR, ainsi que les autres équipes concernées, comme le programme ou la protection, doivent être au courant du contenu de ces recommandations et de leurs implications opérationnelles afin de pouvoir apporter un soutien approprié aux acteurs implémentant les programmes de gestion de camp/site. Ces recommandations devraient faire partie d'une analyse du risque plus large de protection et autres menaces à la santé, à la sécurité, à la vie privée et à la dignité des personnes vivant dans les camps ou autres environnements collectifs.

Par souci de simplicité, et conformément aux directives provisoires de l'IASC sur la mise à l’échelle des opérations de préparation et de réponse à l’épidémie de COVID-19 (IASC Interim Guidance to ScalingUp COVID-19 Outbreak Readiness and Response Operations in Humanitarian Situations Including Camp and Camp-Like Settings) dans les situations humanitaires, y compris les camps et autres environnements s’y apparentant, ces derniers seront désignés par le terme environnements collectifs dans le reste du document. Les lignes directrices ici-bas s'appliquent à tout contexte—formel et informel, urbain et rural—où les personnes déplacées vivent de manière communautaire et où le HCR ou ses partenaires mettent en œuvre des activités.