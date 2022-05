Compte-rendu de l’actualité des Nations Unies en RDC à la date du 18 mai 2022

MONUSCO

LOI ELECTORALE

Les Nations Unies en RDC suivent avec le plus grand intérêt les derniers développements liés au processus électoral. Pour la MONUSCO, ce suivi s’aligne sur la demande du Conseil de Sécurité des Nations Unies de faciliter la conduite de processus politiques inclusifs et apaisés.

La révision de la Loi électorale représente l’une des dernières opportunités de renforcer les mécanismes de transparence et de redevabilité susceptibles de garantir des élections de qualité et de restaurer, au moins en partie, la confiance entre les parties prenantes. A ce titre, la Mission salue les efforts du Président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso, tendant à favoriser l’inclusivité de la révision de la Loi électorale.

Les Nations Unies regrettent que l’opposition conditionne sa participation aux travaux à la réouverture d’une décision déjà actée par les institutions du pays ; de même, elles regrettent les tensions politiques et sécuritaires que ces désaccords suscitent et rappellent la nécessité d’observer un maintien de l’ordre respectueux des droits et libertés fondamentaux.

Les Nations Unies regrettent également que, le 12 mai, en plénière, les députés de la majorité se soient prononcés contre la publication des résultats par bureaux de vote ou encore contre des propositions qui garantiraient la présence des femmes sur les listes de candidats.

Adopter une Loi électorale garantissant la transparence et l’inclusivité des élections – à tous les niveaux et toutes les étapes – pour réduire les tensions politiques, institutionnelles et pré-électorales et faciliter la préparation des scrutins de 2023, est essentiel et nous encourageons toutes les parties prenantes à faire preuve de flexibilité concernant les moyens d’atteindre ces objectifs.

La MONUSCO reste disposée à soutenir toute initiative constructive et inclusive allant dans le sens de l’unité et de la cohésion nationale.