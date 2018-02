Compte-rendu de l’actualité des Nations Unies en RDC periode du 7 au 14 fevrier 2018

MONUSCO :

Comme annoncé par la diffusion d’un communiqué de presse ce dimanche : la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Mme Leila Zerrougui est arrivée vendredi soir en République démocratique du Congo et elle a pris immédiatement ses fonctions.

La Représentante spéciale, qui consulte actuellement les personnels de la MONUSCO, rencontrera dans les prochains jours les autorités congolaises. Comme le veut la bienséance, son premier entretien sera réservé au Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères.

Mme Zerrougui aura également des réunions de travail avec les partenaires régionaux et internationaux des Nations Unies, la société civile et tous les acteurs impliqués dans le processus électoral.

Il est important que la Représentante spéciale écoute un maximum de personnes dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO et des Nations Unies, un mandat, je vous le rappelle, donné par le Conseil de sécurité et la Résolution 2348 avec deux grandes priorités, la protection des civils et le soutien à l’application de l’accord politique, notamment au processus électoral.

Information publique :

Dans le cadre de la célébration de la Journée de la radio le 13 février de chaque année, la section de l'Information publique de la MONUSCO/ Kalemie et certains médias locaux, notamment, Radio Okapi, RTNC, RTGT, Kaoze, et l’Union Congolaise des Femmes des Médias-Tanganyika (UCOFEM) ont organisé le mardi 13 février 2018 une séance de sensibilisation aux jeux et sports traditionnels avec les élèves et enseignants de l’école primaire Maendelo 2 de Kalemie.

Compte tenu du thème retenu de cette année qui porte sur « Radio et Sports », l’activité a mis l’accent sur les sports culturels et les jeux traditionnels, pratiqués en milieu scolaire, rappelant qu’en plus du plaisir qu’ils procurent, les sports culturels et les jeux traditionnels font partie de l’histoire et de l’identité des peuples.