Compte-rendu de l’actualité des Nations Unies en RDC - Période du 7 au 14 mars 2018

MONUSCO :

Un an, un an déjà depuis le meurtre de nos deux collègues du groupe d’experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, Zaida Catalan et Michael Sharp, tués alors qu’ils effectuaient leur travail dans la région du Kasaï.

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Leila Zerrougui, et l’ensemble des personnels de l’ONU en RDC saluent leur mémoire ainsi que celle de leurs accompagnateurs congolais et de tous les Congolaises et Congolais qui ont perdu la vie au cours de l’année passée.

Nous continuons à œuvrer pour que toute la lumière soit faite sur ces crimes odieux et nous souhaitons que la justice soit rendue pour nos experts et leurs accompagnateurs congolais.

La MONUSCO avait salué la mise en place de la Commission d’enquête conjointe composée de représentants du Gouvernement, de la Commission nationale des droits de l’homme et de la société civile sur les allégations de violations des droits de l’homme commises lors des manifestations du 31 décembre et du 21 janvier. La MONUSCO a apporté un appui technique au fonctionnement de cette Commission d’enquête 31-21.

Et la Mission a accueilli avec satisfaction les recommandations qui ont été rendues publiques le 10 mars dernier, parmi lesquelles l’appel à des enquêtes judiciaires, la levée de l’interdiction générale de manifester ou le nonrecours aux FARDC et à la Garde républicaine dans la gestion des foules.

Ces recommandations recoupent certaines que nous avions déjà formulées et la MONUSCO, et notamment son Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme, est prête à apporter le soutien et l’expertise nécessaires à la mise en œuvre de ces recommandations.

La situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, il en sera également question mardi prochain, le 20 mars, à Genève lors d’un dialogue interactif organisé dans le cadre de la 37e session du Conseil des droits de l’homme.

Mme Leila Zerrougui participera à cet événement.