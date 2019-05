Compte-rendu de l’actualité des Nations unies en RDC à la date du 8 mai 2019

MONUSCO :

Elle s’appelait Begum Rowshan Ara et, en sa qualité d’inspectrice générale de la police du Bangladesh, elle se trouvait en mission en République démocratique du Congo afin d’honorer ses consœurs policières déployées ici à Kinshasa.

Elle a trouvé la mort lorsque le véhicule dans lequel elle se trouvait a été violemment heurté par un camion dimanche soir à N’Sele. La commandante de l’unité de police constituée bangladaise de la MONUSCO, qui se trouvait également à bord de la voiture accidentée, a été blessée et est hospitalisée.

Toute la Mission s’associe à la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC pour présenter ses condoléances à la famille de la victime, à ses collègues et au gouvernement du Bangladesh.

C’est ici l’occasion de rappeler le rôle essentiel que joue le Bangladesh au sein des opérations de maintien de la paix y compris de la MONUSCO et de rendre hommage à sa police qui contribue au renforcement de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo.

Vous le savez, les Nations Unies sont présentes en République démocratique du Congo notamment pour soutenir le Gouvernement congolais et ses partenaires dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

17 objectifs entrés en vigueur en 2016 pour transformer le monde d’ici à 2030. L’un de ces objectifs nous tient particulièrement à cœur, c’est l’objectif 16 qui s’appelle « Paix, justice et institutions efficaces » et qui a été choisi comme objectif du mois par les Nations Unies. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous sont des objectifs qui se retrouvent dans la résolution 2463 qui fixe la feuille de route de la MONUSCO. Il y a de nombreux domaines dans lesquels la MONUSCO contribue à la réalisation de l’objectif 16.

La protection des civils, qui est notre priorité, a pour objectif de réduire nettement toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés, et c’est justement l’une des cibles associées à l’ODD 16. Autre cible : promouvoir l’état de droit et donner à tous accès à la justice dans des conditions d’égalité. Là encore, la MONUSCO soutient les autorités congolaises dans ce sens.

Je peux donner en exemple les audiences foraines qui viennent de se dérouler sur une période de huit mois à Kibumba, à une trentaine de kilomètres de Goma. Au total, ce sont près de 100 conflits fonciers, 97 pour être exacte, qui ont été résolus dans le territoire de Nyiragongo dans le cadre d’un projet financé par la MONUSCO à hauteur de 100 000 dollars américains.

Parmi les autres cibles pertinentes pour notre mandat, nous pouvons citer les questions liées à la suppression de la maltraitance, l’exploitation et la traite, et toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, la réduction des flux financiers illicites et le trafic d’armes et la mise en place d’institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux.

Je n’oublie pas une cible que nous en avons en commun, celle de garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux. L’atteinte de ces cibles conduira à la construction de sociétés pacifiques, justes et paisibles, ce qui est un préalable pour la réalisation de l’ensemble des objectifs de développement durable.

Et c’est ensemble que nous devons agir, les pays, les Nations Unies, les communautés, la société civile, vous, moi, chacun à notre niveau pour que cessent la violence et l’injustice et que nous puissions tous vivre dans un environnement à l’abri de la peur et des menaces.

Lors de la conférence de presse de la Représentante spéciale il y a deux semaines, Mme Zerrougui avait promis de vous fournir une réponse plus détaillée quant à l’usage des drones de la MONUSCO.

Le centre opérationnel des drones est situé à Bunia. Actuellement les drones sont utilisés en priorité pour soutenir la brigade d’intervention de la Force. Les drones de la MONUSCO mènent plusieurs missions par jour sur des distances de 200 km maximum afin de repérer les mouvements et les campements des groupes armés et d’enregistrer des images, essentiellement dans les endroits difficiles d’accès à pied ou avec des véhicules.

Les drones ont été introduits en RDC en décembre 2013.