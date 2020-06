Compte-rendu de l’actualité des Nations Unies en RDC à la date du 24 juin 2020

En raison des restrictions de mouvement et de réunion à Kinshasa, ce document remplace la conférence de presse ONE UN.

NORD KIVU :

Le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres a condamné fermement l'attaque perpétrée le 22 juin contre un convoi de la MONUSCO dans le territoire de Béni, au Nord-Kivu, par des membres présumés des ADF. L'attaque a entrainé la mort d’un Casque bleu et un blessé. Les deux Casques bleus sont de l’Indonésie.

Le Secrétaire général a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille du Casque bleu décédé, ainsi qu'au Gouvernement indonésien et souhaité un prompt rétablissement au blessé. Le Secrétaire général a rappelé que les attaques contre les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre et appelé les autorités congolaises à enquêter sur cet incident et à traduire rapidement les responsables en justice.

Le Secrétaire général a réaffirmé que les Nations Unies, par le biais de sa Représentante spéciale en République démocratique du Congo, continueront à accompagner le Gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts visant à instaurer la paix et la stabilité dans l'Est du pays.

La Représentante spéciale du Secrétaire général en République démocratique du Congo et Cheffe de la MONUSCO, Leila Zerrougui, a elle-aussi condamné l’attaque. Elle a exprimé son émotion et présenté ses plus sincères condoléances à la famille du défunt et au gouvernement indonésien. Elle a également souhaité un prompt rétablissement au blessé.

La victime de cette attaque participait à la construction d’un pont dans la zone de Hululu. La Représentante a souligné le sacrifice des femmes et hommes casques bleus qui risquent leur vie quotidiennement loin de chez eux pour protéger les populations civiles et restaurer la paix et la stabilité à l’est de la RDC.