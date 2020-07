Compte-rendu de l’actualité des Nations Unies en RDC à la date du 22 juillet 2020

En raison des restrictions de mouvement et de réunion à Kinshasa, ce document remplace la conférence de presse ONE UN.

SUD-KIVU :

La MONUSCO est préoccupée par les informations faisant état d’un grand nombre de victimes dans une attaque à Kipupu, dans le territoire de Mwenga, Sud-Kivu, dans la nuit du 16 au 17 juillet. Une équipe va se rendre très prochainement sur place pour recueillir des informations préliminaires et tenter de faire la lumière sur les évènements qui s’y sont déroulés.

AUDIENCES FORAINES :

La Cour militaire de l’ex-Kasaï Occidental a rendu dix arrêts au terme des audiences foraine organisées à Tshikapa du 10 au 18 juillet dernier avec le soutien de la section d’Appui à la justice de la MONUSCO.

Ce sont au total 13 dossiers impliquant 14 prévenus détenus et plusieurs autres en fuite qui étaient présentés devant la Cour militaire. Dix arrêts ont été rendus au terme de 8 jours d’audience. Trois causes ont été instruites partiellement et renvoyées sine die. Ces affaires concernent des personnes qui ont fait appel de leur jugement en première instance depuis plus d’une année. Les autorités locales ont émis le vœu que d’autres audiences similaires soient organisées dans le but de renforcer l’état de droit et de désengorger les prisons.

La MONUSCO accompagne également les autorités judiciaires et provinciales de l’Ituri dans la tenue d’audiences foraines qui ont démarré le lundi 13 juillet 2020 à Bunia, où le tribunal militaire de garnison juge 41 prévenus accusés de participation à un mouvement insurrectionnel. C’est dans le cadre de la lutte contre l’impunité des violences dans le territoire de Djugu. 36 prévenus sur les 41 qui étaient attendus ont ainsi comparu le 13 juillet dernier devant les juges. Parmi eux, un policier, un agent des services de renseignements civils et six citoyens ougandais, tous membres présumés de groupes armés. Quatre autres prévenus cités sont morts en prison et 1 est en liberté provisoire. Ces audiences en chambre foraine bénéficient de l’appui du Gouvernement provincial et de la MONUSCO. La Mission s’est investie dans la tenue de ces audiences dans le cadre de la lutte contre l’impunité des atrocités et crimes commis dans le territoire de Djugu par le groupe armé de la CODECO. La MONUSCO va également assurer le monitoring du déroulement de ces audiences qui vont durer 14 jours.