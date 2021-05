Compte-rendu de l’actualité des Nations Unies en RDC à la date du 19 mai 2021

MONUSCO REPRESENTANTE SPECIALE :

La Représentante spéciale du Secrétaire général en République démocratique du Congo et Cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, condamne fermement l’attaque la semaine dernière contre la base temporaire de la MONUSCO à Kilya, au Nord-Kivu, dans laquelle une Casque bleue du Malawi a été tuée. La Représentante spéciale rend hommage à la caporale Chitenji Kamanga, dont le corps a été rapatrié ce weekend. Elle présente ses plus sincères condoléances à ses proches, à ses compagnons d’armes et aux autorités du Malawi.

Le Secrétaire général des Nations Unies, a lui aussi condamné cette attaque et rappelé que les attaques contre les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre. Il appelle les autorités congolaises à enquêter sur cet incident et à traduire rapidement les responsables en justice.

Il a en outre réaffirmé que les Nations Unies, par le biais de sa Représentante spéciale en République démocratique du Congo, continueront à accompagner le Gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts visant à instaurer la paix et la stabilité dans l'Est du pays.

Bintou Keita était à Goma la semaine dernière, où elle a rencontré notamment les nouvelles autorités provinciales. Au menu des discussions : la mise en œuvre de l’état de siège. La Représentante spéciale a souligné la disponibilité de la MONUSCO pour soutenir les efforts des autorités congolaises, en particulier ceux des forces de sécurité nationales. Elle s’est également rendue à Saké pour rencontrer des femmes et des jeunes engagés dans la réconciliation communautaire et la promotion d’une culture de paix, ainsi que le Baraza intercommunautaire du Nord-Kivu.

NORD-KIVU :

La semaine dernière également, du 7 au 15 mai, la section des Affaires civiles de la MONUSCO-Goma a organisé conjointement avec le Baraza intercommunautaire et le conseiller du gouverneur du Nord- Kivu des consultations communautaires dans le centre de Masisi et à Nyabiondo (situé à 16 km au nord-ouest de Masisi) au profit de 112 personnes dont 32 femmes.

Au centre des échanges la promotion la cohabitation pacifique et le renforcement de la collaboration entre les populations locales et les autorités administratives et les forces de sécurité.

Du 11 au 13 mai, la section Appui à la justice du bureau terrain de Goma a effectué une mission conjointe à Rutshuru en compagnie de l’Avocat général près la Cour d’appel près la Cour d’appel du Nord- Kivu et du substitut général près la Cour militaire du Nord-Kivu.

Cette mission qui s’inscrit dans le cadre de l’appui des parquets civils et militaires de Goma avait pour objectif de constater et documenter toutes les formes de détention irrégulière, abusive ou prolongée et de tirer des conséquences de droit mais aussi de s’enquérir des conditions carcérales des détenus en matière de la nourriture, des soins de santé et de l’hygiène et de s’assurer de la sauvegarde des garanties judiciaires des détenus.

Le bureau terrain Contrôle et Discipline de Goma continue sa série de formations et de sensibilisation des Casques Bleus des Nations Unies en matière de fautes graves telles que l’exploitation et les abus sexuels.

Au cours de cette semaine, il sera procédé au contrôle de certaines installations des différents contingents de la MONUSCO afin d’évaluer les risques pouvant les exposer aux fautes et notamment aux abus et exploitation sexuels.

Enfin, la Section Protection de l’enfant du bureau de terrain de Goma et l’UNICEF organisent cette semaine à Kitshanga un séminaire de renforcement des capacités des agents de la protection de l’enfant sur les techniques de vérification et documentation de cas des enfants sortis de groupes armés. Au programme de cette formation figurent des modules sur les techniques de vérification de l’âge et sur les mécanismes de surveillance et de communication des violations graves des droits de l’enfant.