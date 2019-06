Compte-rendu de l’actualité des Nations unies en RDC à la date du 12 juin 2019

MONUSCO :

L’examen stratégique indépendant demandé par le Conseil de sécurité dans la dernière résolution relative à la République démocratique du Congo et à la MONUSCO est en train de se mettre en place.

Il sera dirigé par Youssef Mahmoud qui apporte sa longue expérience au sein des Nations Unies ainsi qu’une très bonne connaissance de l’Afrique. Avant de prendre sa retraite en 2011, il a notamment été Représentant spécial du Secrétaire général en Centrafrique et au Tchad et Représentant exécutif du Secrétaire général au Burundi.

Youssef Mahmoud et son équipe seront présents en République démocratique du Congo dans les prochains jours pour des rencontres avec les autorités du pays et les représentants des organismes des Nations Unies, des États Membres et des organisations régionales. Il est aussi prévu qu’ils visitent des pays de la région. Ils rédigeront ensuite un rapport qui devra être transmis au Conseil de sécurité d’ici au 20 octobre.

Ce rapport, selon les orientations données par le Conseil dans la résolution 2463, comprendra une évaluation de la situation actuelle, des recommandations et des options pour adapter la future configuration des composantes civile, policière et militaire de la MONUSCO.

Et c’est donc suite à la publication de l’examen stratégique que le Conseil de sécurité ajustera de nouveau le mandat de la MONUSCO, lequel sera adopté à la fin du mois de décembre.