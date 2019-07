Communiqué de presse: Etat d’avancement des travaux de construction d’infrastructures ameliorant l’acces a l’eau potable de plus d’un million d’habitants dans les villes de Goma et de Bukavu

Goma, le 11 juillet 2019 – Mercy Corps a entamé depuis novembre 2018, des travaux de construction d’infrastructures d’eau en vue d’améliorer le système d’approvisionnement en eau potable en faveur de la population de Goma et de Bukavu. Ce projet vise la réduction du taux de maladies d’origine hydrique des enfants de moins de 5 ans. Ces travaux sont réalisés avec les fonds de la Coopération Britannique à travers le DFID, pour appuyer le Gouvernement de la République Démocratique Congo (RDC) dans sa mission d’approvisionnement en eau potable de la population de Goma et de Bukavu.

En République Démocratique du Congo, l’inaccessibilité à l’eau potable ainsi qu’à des structures d’assainissement, couplé à des pratiques d’hygiène risquées, représentent les principales causes de la diarrhée. Or, celle-ci est la deuxième cause de mortalité la plus importante chez les enfants de moins de cinq ans en RDC. Chaque jour, 800 enfants dans le monde meurent de la diarrhée (Unicef, 2015).

En RDC, les trois quarts de la population, n’accèdent pas à l’eau potable (UNDP, 2013), pourtant le pays regorge plus de 50 pour cent des réserves africaines d’eau.

Mercy Corps appuie le gouvernement de la République Démocratique du Congo dans sa mission d’approvisionner la population de Bukavu et de Goma en eau potable avec les fonds de la coopération Britannique à travers le DFID, pour améliorer l’accès à l’eau potable et par conséquent réduire le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans dû aux maladies hydriques.

Mercy Corps travaille conjointement avec les Ministères provinciaux des deux villes en charge des infrastructures, travaux publiques, de l’Energie, des Ressources Hydrauliques, de la Santé et la REGIDESO. Ces travaux qui ont débutés depuis le mois de novembre 2018 sont actuellement en phase intensive dans les différents chantiers de la ville de Goma à savoir :

Mont Goma : pour la construction d’un réservoir de 5000 mètres cubes ;

Bushara : pour la construction d’un réservoir de 5000 mètres cubes et

Ville de Goma : installation de nouveaux tuyaux et les connecter aux tuyaux existants du réseau de distribution d’eau.

Ces travaux de construction sont exécutés par l’entreprises privées ‘Sinohydro Corporation Limited’ pour une durée de 16 mois sous la supervision d’un Bureau d’Etude (Association de firmes, GIBB Africa ltd et Concept SA) et des Ingénieurs de la REGIDESO et de Mercy Corps. A la fin de ces travaux, Mercy Corps RDC aura ainsi permis à la REGIDESO d’être à mesure d’augmenter la production d’eau de manière substantielle, et de multiplier la capacité de stockage par huit.

Les bénéficiaires directs du projet sont les communautés des quartiers où sont construites les bornes fontaines : Mapendo, Bujovu, Kahembe, Majengo, Katoyi, Kasika, et Mabanga-Nord, ainsi qu’à Muningi, le Nord de la ville de Goma, dans le territoire de Nyiragongo. La basse ville de Goma devrait également bénéficier d’une amélioration de la qualité du service d’eau.

« Avec nos partenaires, nous sollicitons encore plus l’implication des autorités locales, de la communauté bénéficiaire et de tous les habitants des villes de Goma et de Bukavu en cette phase de la construction. Nous commençons une phase qui présente déjà un bon nombre de défis qui auront d’effets négatifs sur la population si on ne s’implique pas tous : les travaux de terrassement et de creusage des tranchées qui vont amener au blocage momentané des routes et ralentissement de la circulation ; les travaux de réhabilitation des conduites et des stations de pompage qui devront amener aux coupures d’eau périodique, pendant 24-48 heures ; etc. », conclue Patrick Catin, Directeur de Programme Imagine de Mercy corps RDC.

A PROPOS DE MERCY CORPS ET SON PROGRAMME IMAGINE

Mercy Corps est une ONG Internationale humanitaire et de développement. Elle est un acteur clé en RD Congo depuis 2007 notamment dans le domaine de WASH Urbain. Elle appuie le gouvernement de la République Démocratique du Congo dans sa mission d’approvisionner la population de Bukavu et de Goma en eau potable.

Dans les villes de Goma et de Bukavu, avec les fonds de la coopération Britannique, à travers DFID, Mercy Corps exécute le programme IMAGINE depuis 2014. Ce programme vise à réduire le taux de mortalité et morbidité chez les enfants de moins de 5 ans dû aux maladies d’origine hydrique. Depuis 2014, Mercy Corps en collaboration de la REGIDESO a mis en service une cinquantaine de bornes fontaines qui alimentent en eau les habitants de cinq quartiers du Nord de Goma.

Le taux de diarrhée des enfants de moins de 5 ans à Goma a déjà diminuée de 35% à Goma (de 13% à 8.5%) et de 65% à Bukavu (de 18.5% à 6.5%).

Le pourcentage de ménages avec enfants de moins de 5 ans à Goma dont un enfant est mort de diarrhée les 5 ans passées ont diminué de 4.2% en février 2016 à 2.9% en février 2019.

Dans les 5 ans passées, Mercy Corps avec les zones de santé ont mis en place 214 groupes de femmes appelés ‘Care Groups’ avec environ 3,200 femmes volontaires qui partagent des leçons d’hygiène avec environ 32,000 femmes voisines et leurs familles. Les activités de ces groupes de 3,200 femmes volontaires et de leurs promoteurs se poursuivront même après la fin du programme, car ces groupes très motivés, indépendants et gérés par la communauté continueront d’éduquer la population sur les thèmes de l’eau, de l’assainissement, de l’hygiène ainsi que de l’importance de la question de l'égalité des sexes.

PERSONNE CONTACT POUR LES MEDIAS

Odette Asha, Responsable des Communications Tel : +243(0)994 048 832, +243 (0)817 084 242 E-mail : oasha@mercycorps.org