Comment parler d'Ebola : Orientation linguistique pour les communicateurs en matière de santé

Ce document se veut utile pour les communicateurs en santé impliqués dans des interventions contre l’Ebola. Il se base notamment sur les témoignages et les leçons apprises de communicateurs en santé consultés par TWB.

Pourquoi la langue est-elle importante ? Les gens parlent différentes langues, et il est important qu'ils reçoivent des informations dans une langue dans laquelle ils se sentent à l’aise, et dans laquelle ils peuvent exprimer leurs besoins et préoccupations.

Les malentendus et mauvaises communications peuvent conduire à des rumeurs et à la confusion. Cela complique votre travail et met les communautés en danger. Des informations claires dans la langue adaptée aident à instaurer la confiance, ce qui vous permet de mieux faire votre travail et à la communauté d'obtenir l'aide dont elle a besoin.

Parler la langue préférée de vos interlocuteurs Pour être bien compris, il faut utiliser la langue préférée de vos interlocuteurs dans la communauté. La meilleure façon de savoir quelle langue ils préfèrent est de leur poser la question dès le départ. Lorsque vous travaillez sur terrain, vous pouvez :

Demander quelle langue les gens préfèrent parler et essayer de faciliter cela. Enregistrez les besoins afin de pouvoir leur fournir ultérieurement des informations dans une langue plus appropriée, si vous n'êtes pas en mesure de répondre correctement à leurs préférences à ce moment-là.

Penser à des moyens de fournir des informations dans la langue préférée par la communauté pour compléter les informations verbales que vous avez partagées. Partagez des informations imprimées ou dites-leur comment trouver plus d'informations dans leur langue préférée (par exemple, radio, télévision, hotlines téléphoniques).

Utiliser des mots faciles à comprendre et respectueux des malades et de leurs proches En plus de choisir la langue dans laquelle à parler aux interlocuteurs, il est nécessaire de décider quels mots utiliser. Le choix du mauvais mot peut conduire à l'offense, à la confusion, à la méfiance et à une mauvaise communication.