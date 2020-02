Cluster Protection Région Nord-est Sévérités des besoins en protection Nord-Kivu Octobre 2019

Le contexte humanitaire et de protection de la province du NordKivu connait d’incessants changements dus à la détérioration de la situation sécuritaire. Plus les affrontements entre forces armées s’intensifient, plus les besoins de protection des civils augmentent.

Pour la période sous examen (Octobre 2019), les territoires les plus affectés sont Beni (Oicha), Masisi et Rutshuru où un grand nombre de déplacements internes et d’incidents de protection a été enregistré. De janvier à septembre 2019, la chefferie du Bwito et la zone de santé de Mweso ont enregistré plus de 147 000 nouveaux déplacés qui n’ont jusque-là pas été assistés.