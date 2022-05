Cluster Education National, République Démocratique du Congo - Termes de Références en 2022

Touchées par une crise humanitaire de grande ampleur et aux facettes multiples, 27 millions de personnes dont 2,1 millions d’enfants identifiés par le Cluster Education auront besoin d’assistance humanitaire et de protection en 2022 en RDC.

Depuis la fin des années 1990, la RDC a subi une série de chocs qui ont continué d’accroître les besoins humanitaires et la vulnérabilité de sa population : des conflits armés et des violences intercommunautaires, de la violence physique, particulièrement violences basées sur le genre (VBG), violations à la vie et à l’intégrité physique sont récurrentes en RDC auxquels se sont ajoutées - ou qui ont souvent aggravé - des flambées épidémiques (particulièrement Ebola et Choléra puis la pandémie de COVID-19), la malnutrition et l’insécurité alimentaire. A une situation humanitaire difficile se superposent des tensions politiques autour des échéances électorales et des indicateurs socioéconomiques faibles. Selon la mise à jour de l’Indice de Développement Humain publiée par le PNUD en 2019, la RDC se classe à la 179ème position dans un classement de 189 pays, marquant une stagnation. Par ailleurs, dans ce contexte de faible développement, les inégalités entre les sexes demeurent importantes et constituent de sérieux obstacles au progrès économique et social.

Pour les enfants en âge scolaire, toutes ces crises les empêchent de jouir leur droit d’accès à une éducation de qualité. En effet, dans ce contexte de déplacement continu de la population, attaques ou d’occupation des écoles existantes, des millions d’enfants en âge scolaire se voient niés l’accès à une éducation de qualité dans une environnement protecteur. De plus, en dehors de l’école, ces enfants sont exposés à des risques de protection importants, tel que le recrutement dans les forces et groupes armés.

Face à la complexité continue des crises et dans le souci d’assurer une coordination efficace et efficiente des actions du secteur Education, l’équipe de coordination de l’action humanitaire en RDC a décidé d’activer le Cluster Education en 2005. Le Cluster Education est co-dirigé par UNICEF et Save the Children, en collaboration étroite avec un représentant du Ministère en charge de l’enseignement primaire, secondaire et professionnelle. Le rôle du gouvernement est très important dans la coordination du cluster car, entre autres, il est le garant du respect des orientations, stratégies et politiques nationales dans tout le cycle de planification et mise en œuvre de la réponse aux urgences. Ainsi, le Gouvernement est présent dans les différents cadres de discussion stratégiques que ce soit au niveau national que le niveau provincial.