Clean School Approach ou École Saine

Justification

Le Clean School Approach (CSA) se compose des 10 étapes eu égard aux perturbations intervenues dans l’Education à cause du C19 entrainant la fermeture de toutes les écoles de la RDC mais également à cause de la destruction de plus de 44 écoles au sud Kivi durant les inondations du mois d’avril 2020.

Ce même phénomène d’inondation a conduit les familles sinistrées ayant perdu leur maison à utliser plus de 17 écoles comme foyer de refuge. 27 millions d’élèves (enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans) n’étant plus dans les écoles depuis le 19 Mars 2020 vont devoir à tout instant reprendre les études dans les écoles aux prises avec tous les risques potentiels de maladies liées à l’hygiène en générale particulièrement en cette période de C19 L’approche Clean School ou Ecole Saine a été réfléchie pour conduire tous les acteurs du système éducative (acteurs institutionnels et acteurs non institutionnels) à penser une école respectueuse des mesures d’hygiène, Assainissement et eau potable afin d’éviter et ou prévenir la contamination du C19 et autres maladies liées à l’hygiène en milieu scolaire et à mettre en place, au niveau de chaque école, les mesures et facilités qui y conviennent. L’approche est résolument orientée sur les facilités Hygiène et assainissement, les pratiques et les connaissances liées à l’eau, l’hygiène et assainissement à l’école et/ou à partir de l’école.