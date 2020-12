Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2020 Regional Update - Week 1-48 [EN/FR]

Highlights

• By week 48 of 2020, the West region recorded 22,366 cases and 475 deaths of cholera (case-fatality rate 2.1%).

• The Congo River Basin remains the main outbreak in 2020 with 18,616 notified cases or 83% of the cases notified in the region.

• The Gulf of Guinea and Mano River basins are experiencing an increase in cases from 122 cases in 2018 to 322 cases in 2020.

• The Congo River Basin, the main focus in 2020, shows a significant decrease in cases in 2020 compared to 2019 and 2018.

• The Lake Chad Basin has seen a drastic decrease of cases since 2019, but this decrease remains stagnant between 2019 and 2020.

Faits saillants

• A la semaine 48 de 2020, la région a enregistré 22,366 cas et 475 décès de choléra (taux de létalité 2,1%)

• Le bassin du fleuve Congo reste le principal foyer en 2020 avec 18,616 cas notifiés soit 83% des cas notifiés dans la région

• Les bassins du Golf de Guinée et de Mano River, connait une augmentation des cas passant de 122 cas en 2018 à 322 cas en 2020

• Le bassin du fleuve Congo principal foyer en 2020, marque une baisse significative des cas en 2020 par rapport à 2019 et 2018

• Le bassin du lac Tchad connait une baisse drastique des cas depuis 2019, mais cette baisse reste stagnant entre 2019 et 2020