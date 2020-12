Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2020 Regional Update - Week 1-44 [EN/FR]

Highlights

• Emergence of new active cholera outbreaks in the states of Bauchi (54 cases including 4 deaths), Kano (146 cases including 10 deaths), Kebbi (180 cases including 11 deaths), Sokoto (165 cases including 8 deaths) and Ugon (52 cases including 2 deaths) in Nigeria during weeks 40 to 44.

• In the Democratic Republic of Congo, the second round of vaccination against cholera in South Kivu reached 1,058,352 people in the health zones of Fizi, Nundu, Uvira, Minova and Idjwi. The coverage rate was 100.6% of which 91.6% of the vaccinated people received their 2nd dose against 9% who were vaccinated for the first time. The coverage rate for the first vaccination round was 93.04%.

• The 7th meeting of the Global Task Force on Cholera Control (GTFCC) was held on October 20 and 21, 2020. One of the main topics of the meeting was the establishment of country support platforms (CSP) for the implementation of the global roadmap ton end cholera by 2030, at country level. Key points will be developed in the next bulletin.

Faits saillants

• Emergence de nouveaux foyers de choléra très actifs dans les Etats de Bauchi (54 cas dont 4 décès), Kano (146 cas dont 10 décès), Kebbi (180 cas dont 11 décès), Sokoto (165 cas dont 8 décès) et Ugon (52 cas dont 2 décès) au Nigeria, au cours des semaines 40 à 44.

• En République Démocratique du Congo, le deuxième tour de vaccination contre le choléra dans le Sud Kivu a permis de vacciner 1,058,352 personnes dans les zones de santé de Fizi, Nundu, Uvira, Minova et Idjwi. Le taux de couverture a été 100,6% dont 91,6% des personnes vaccinées ont reçu leur 2ème dose contre 9% qui ont été vaccinées pour la première fois. Le taux de couverture de la première phase de vaccination était de 93,04%.

• Tenue de la 7ème réunion de la Globale Task Force pour le Contrôle du Choléra les 20 et 21 Octobre 2020, dont un des sujets principaux était la mise en place des plateformes d’appui aux pays dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2030 au niveau pays. Les points clés seront développés dans le prochain bulletin.