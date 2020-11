Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2020 Regional Update - Week 1-40 [EN/FR]

Highlights

• Heavy rains in August and September caused massive flooding in 17 countries in the region (WCAR) with nearly 2,100,000 people affected (OCHA) increasing the risk of cholera epidemics.

• Strong cholera transmission in some provinces of the Democratic Republic of Congo including emergence of new outbreaks areas such as: Diulu (30 cases) and Muya (31 cases) (outbreaks areas, Kassai Oriental); Kilwa (42 cases) and Mufunga Sampwe (38 cases) (new outbreaks, Haut Katanga); Mulumba (34 cases) (Lomami); Binza (32 cases), Goma (34 cases), Karissimbi (31 cases) and Mweso (31 cases) (North Kivu); Fizi (97 cases), Katana (114 cases), Minova (204 cases), Uvira (80 cases) and Lemera (160 cases) (South Kivu).

• Gradual decrease of the number of cases and affected geographical areas in other countries in the region such as Benin, Nigeria and Cameroon.

Faits saillants

• Les fortes pluies des mois d’Août et Septembre ont provoqué d’énormes inondations dans 17 pays de la région avec près de 2,100 000 personnes touchées (OCHA) augmentant les risques d’épidémies de choléra.

• Fortes transmissions du choléra dans certaines provinces de la République Démocratique du Congo avec émergence de nouveaux foyers ces 3 dernières semaines : Diulu (30 cas) et Muya (31 cas) (nouveaux foyers, Kassai Oriental) ; Kilwa (42 cas) et Mufunga Sampwe (38 cas) (nouveaux foyers, Haut Katanga) ; Mulumba (43 cas) (Lomami) ; Binza (32 cas), Goma (34 cas), Karissimbi (31 cas) et Mweso (3& cas) (Nord Kivu); Fizi (97 cas), Katana (114 cas), Minova (204 cas), Uvira (80 cas) et Lemera (160 cas) (Sud Kivu).

• Baisse progressive du nombre de cas et de zones géographiques affectées dans les autres pays de la région comme le Benin, Nigeria et Cameroun.