Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2020 Regional Update - Week 1-35 [EN/FR]

Highlights

• Heavy rains in August caused massive flooding in some countries of the West and Central Africa region with nearly 1,660,000 people affected in Nigeria, Niger, Cameroon, Mali, Chad, Burkina Faso, Gambia and Guinea (OCHA).

• Most of the areas affected by the floods are cholera hotspots and some of them were already affected by cholera outbeak. The risk of new outbreaks and the spread of ongoing cholera epidemics is very high during this period of flooding.

• Countries are encouraged to strengthen: awareness raising on transmission routes and infection prevention and control, hygiene and sanitation promotion, distribution of hygiene kits (including home water treatment items), provision of medical care items, and community-based surveillance of diarrheal diseases.

Faits saillants

• Les fortes pluies du mois d’Août ont provoqué d’énormes inondations dans certains pays de la région avec près de 1,660 000 personnes touchées au Nigeria, Niger, Cameroun, Mali, Chad, Burkina Faso, Gambie and Guinée (OCHA).

• La plupart des régions affectées par les inondations sont des hotspots choléra et certaines étaient déjà en épidémie. Le risque d’éclosion de nouveaux foyers et de propagation des épidémies de choléra en cours est très élevé en cette période d’inondations.

• Les pays sont encouragés à renforcer : la sensibilisation sur les voies de transmission et la prévention et contrôle des infections, la promotion de l’hygiène et de l'assainissement, la distribution de kits d'hygiène (y compris les intrants de traitement d'eau à domicile), la mise en place d’intrants de prise en charge médicale, et la surveillance communautaire des maladies diarrhéiques.