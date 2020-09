Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2020 Regional Update - Week 1-31 [EN/FR]

Highlights

• Kebbi State (Nigeria) recorded its first cholera cases of 2020 in weeks 30 and 31 with 36 and 8 cases respectively.

There is an alert in Dosso and Tahoua regions in Niger and in the prefecture of Kandi in Benin, which have significant population movements with Kebbi State through cross-border markets and other social activities.

• Overall, all three cholera epidemiological basins of the region have been affected since the beginning of 2020. As in 2019, the Congo River Basin remains the most affected with DRC as the main affected country.

• The total number of cholera cases recorded in the region by the week 31 decreased from 17,060 in 2019 to 15,758 in 2020, given a decrease of 1,336 cases. However, the case-fatality rate remained stationary between the two years.

Faits saillants

• L’Etat de Kebbi au Nigeria a enregistré ses premiers cas de choléra de 2020 au cours des semaines 30 et 31 avec respectivement 36 cas et 8 cas. Cela constitue une alerte pour les régions de Dosso et Tahoua (Niger) et la préfecture de Kandi (Bénin) qui entretiennent d’importants mouvements de populations avec l’Etat de Kebbi à travers les marchés transfrontaliers et autres activités sociales.

• Globalement tous les trois basins épidémiologiques choléra de la région sont affectés depuis le début de l’année 2020. Comme en 2019, le basin du fleuve Congo demeure le plus affectés avec la RDC comme principal foyer.

• Le nombre total de cas de choléra enregistrés dans la région à la semaine 31 est passé 17,060 en 2019 à 15,758 en 2020, soit une baisse de 1,336 cas. Cependant le taux de létalité en 2020 est resté stationnaire.