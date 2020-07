Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2020 Regional Update - Week 1-26 [EN/FR]

Highlights

Overall between week 1 and week 26, the weekly reported cholera cases decreased from 803 to 359 cases. Also, the pace of the 2020 epidemics is almost identical to those of 2019, with a shift of amplitude ranging from two weeks to four weeks.

However, there is a slight decrease of 183 cases in week 26 in 2020 compared to 2019. The major particularity comes from Benin which notified in week 26 of 2019 0 case against 186 cases and 5 deaths in 2020.

Other very active outbreaks in the region are: the Democratic Republic of Congo with 12,076 cases (86% of cases in the WCAR region) and Cameroon with 991 cases (7%). Nigeria with 730 cases (5%) has reported fewer cases in recent weeks. However, case-fatality rates are high in the opposite direction with respectively 5.1% in Nigeria, 4.8% in Cameroon and 1.4% in DRC.

Faits saillants

Globalement entre la semaine 1 et la semaine 26, la tendance est à la baisse des cas de choléra rapportés hebdomadairement passant de 803 cas à 359 cas. Aussi l’allure des épidémies de 2020 est presque identique à celles 2019 avec une translation d’amplitude variant de deux semaines à quatre semaines.

Cependant on note une légère baisse de 183 cas à la semaine 26 en 2020 par rapport à 2019. La grande particularité vient du Benin qui à la semaine 26 de 2019 présentait 0 cas contre 186 cas et 5 décès en 2020.

Autres foyers très actifs dans la région sont : la République démocratique du Congo avec 12,076 cas (86% des cas de la région) et Cameroun avec 991 cas , soit 7%. Le Nigeria avec 730 cas (soit 5%) a notifié moins de cas ces derniers semaine. Par contre les taux de létalité sont élevés dans le sens inverse avec respectivement 5,1% au Nigeria, 4,8% au Cameroun et 1,4% en RDC.