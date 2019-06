Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2019 Regional Update - Week 21 [EN/FR]

Highlights:

R. D. Congo: The major cholera outbreaks are still concentrated in the eastern endemic provinces, particularly in Tanganika (83), Haut Katanga (84) and South Kivu (159). South Kivu records 35% of cholera cases. A total of 7 deaths were recorded in the week of 21. In addition, a cholera outbreak was reported in the province of Kasaï Oriental during weeks 20 and 21 with respectively 35 and 25 cases.

Nigeria: The number of suspected cases has remained concentrated in the states of Bayelsa (4) and Kano (8) for several weeks. During week 21, Adamawa State (Northeast) recorded 5 suspected cases. No deaths have been reported.

Faits saillants:

R. D. Congo : Les foyers importants de cholera reste toujours concentrés dans les provinces endémiques de l’Est notamment dans le Tanganika (83), le Haut Katanga (84) et le Sud-Kivu (159). Le Sud-Kivu enregistre 35% des cas de choléra. Au total, 7 décès ont été enregistrés dans la semaine du 21. Par ailleurs, une recrudescence du choléra a été notée dans la province du Kasaï Oriental durant les semaines 20 et 21 avec respectivement 35 et 25 cas.

Nigéria : Le nombre de cas suspects est resté concentré dans les Etats de Bayelsa (4) et Kano (8) depuis plusieurs semaines. Durant la semaine 21, l’Etat d’Adamawa (Nord Est) a enregistré 5 cas suspects. Aucun décès n’a été signalé.