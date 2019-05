Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2019 Regional Update - Week 19 [EN/FR]

Highlights:

R. D. Congo: The number of cases slightly decreased from 447 to 402 cases between week 18 and week 19. The largest outbreaks are still concentrated in South Kivu (161) and Haut Katanga (78). In Tanganyika. In Tanganyika, the number of cholera cases decreased by almost half from 113 to 56 cases between weeks 18 and 19.

Nigeria: Suspicious cases remain concentrated in the states of Bayelsa (41) and Kano (6). Since the beginning of the year, 579 suspected cases have been reported, including 24 recorded deaths.

Faits saillants :

R. D. Congo : Le nombre de cas de choléra a légèrement dimunié passant de 447 à 402 cas entre la semaine 18 et la semaine 19. Les foyers les plus importants sont toujours concentrés dans le Sud Kivu (161) et le Haut Katanga (78). Dans le Tanganika, le nombre de cas de choléra a dimunié de près de la moitie passant de 113 à 56 cas entre les semaines 18 et 19.

Nigéria : Les cas suspects restent toujours concentrés dans les Etats de Bayelsa (41) et Kano (6). Depuis le début de l’année, 579 cas suspects ont été rapportés dont 24 morts enregistrés.