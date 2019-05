Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2019 Regional Update - Week 17 [EN/FR]

Highlights:

DR Congo: The number of cholera cases has decreased since week 12. However, endemic provinces in the East (Haut- Katanga, Tanganyika, South and North Kivu) remain affected with 313 cases (88.4%) out of 354 cases.

Nigeria: The number of suspected cases has increased considerably since week 13. During week 16, these suspected cases remain mainly concentrated in Bayelsa (95 cases) and Ondo (1 cases which are States not used to cholera in past years.

Liberia: 4 suspected cases of cholera were reported during week 17. Since the beginning of the year, 46 cholera suspected cases have been recorded (most of them being negative).

Faits saillants :

RD Congo : Le nombre de cas de choléra est à la baisse depuis la semaine 12. Cependant, il subsiste toujours des foyers endémiques dans l’Est (Haut Katanga, le Tanganika, Sud et le nord Kivu) soit 313 cas sur total 354 cas.

Nigéria : Le nombre de cas suspects a considérablement augmenté depuis la semaine du 13. Durant la semaine 16, ces cas suspects restent principalement concentrés dans les Etats Bayelsa (95 cas) et Ondo (1 cas) peu habitués au cholera.

Liberia : 4 cas suspects de cholera ont été rapportés durant la semaine 17. Depuis le début de l’année, 46 cas suspects de cholera ont été enregistrés (la plupart étant des cas négatifs en laboratoire).