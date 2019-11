Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2019 Regional Update - Week 45 [EN/FR]

Highlights:

DR Congo: The cholera outbreak is still active in the provinces of South Kivu, North Kivu and Haut Katanga, which recorded nearly 74% of cholera cases during week 45. The city of Goma continues to register new cases (53 at week 45) leaving a risk of spread of the disease.

Nigeria: Adamawa State continues to record new cases of cholera. Since the beginning of the year, 1681 suspected cases and 39 deaths have been recorded.

Cameroon: The regions of the North and Far North continue to record new cases of cholera. Cholera appeared in the province of Bakassi. The total number of cases reported as at 18th November, 2019 stands at 12 with 2 deaths (CFR=16.7 %) in Bakassi. These cases were reported at Idabato Health Area from two communities of Akumi and Zion.

Faits saillants :

RD Congo : L’épidémie reste toujours active dans les provinces du Sud Kivu, Nord Kivu et Haut Katanga qui enregistrent près de de 74% des cas de choléra durant la semaine 45. La ville de Goma continue d’enregistrer de nouveaux cas (53 à la semaine 45) laissant planer un risque de propagation de la maladie.

Nigeria : L’Etat d’Adamawa continue d’enregistrer de nouveaux cas de choléra. Depuis le début de l’année, 1681 cas suspects et 39 décès ont été enregistrés.

Cameroun : Les régions du Nord et de l’Extrême Nord continuent d'enregistrer de nouveaux cas de choléra. Le cholera a fait son apparition dans la province de Bakassi. Le nombre total de cas signalés au 18 novembre 2019 s'élève à 12 avec 2 décès (CFR : 16,7%) à Bakassi. Ces cas ont été signalés dans la région sanitaire d’Idabato par deux communautés d’Akumi et de Zion.