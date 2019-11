Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2019 Regional Update - Week 43 [EN/FR]

Highlights:

RD Congo : The cholera outbreak is always present in the provinces of South Kivu, North Kivu, Tanganyika and Haut Lomani. The weakness of community activities in the affected areas contributes to the spread of the disease. A second vaccination campaign is in progress in North Kivu.

Nigeria: The states of Adamawa (11), Borno (11), Abia (1) continue to register new cases of cholera and therefore remain active outbreaks.

Cameroon: The northern and extreme northern regions bordering Chad continue to record new cases of cholera. Since the beginning of the year, 478 cases have been recorded mainly in the North and Far North.

Chad: Eleven (11) new cases of cholera have been recorded. Since the beginning of the epidemic, the Lagoon, Lame and Youe health districts in Mayo Kebir West and East Provinces have been the most affected.

Faits saillants :

RD Congo : L’épidémie de choléra continuent toujours à sévir dans les provinces du Sud Kivu, Nord Kivu, Tanganyika et Haut Lomani. La faiblesse des activités communautaires dans les zones touchées contribue à la diffusion de la maladie. Un deuxième passage de vaccination est encours dans le Nord Kivu.

Nigeria : L’Etat d’Adamawa (11), de Borno (11), de Abia (1) continuent d’enregistrer de nouveaux cas de choléra et restent par conséquent des foyers actifs.

Cameroun : Les régions du Nord et de l’extrême Nord frontière avec le Tchad continuent d’enregistrer de nouveaux cas de choléra. Depuis le début de l’année, 478 cas ont été enregistrés principalement dans le Nord et l’extrême Nord.

Tchad : Onze (11) nouveaux cas de choléra ont été enregistrés. Depuis le début de l’épidémie, les districts sanitaires Lagon, Lame et Youe dans les provinces de Mayo Kébir Ouest et EST sont les plus touchées.