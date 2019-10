Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2019 Regional Update - Week 39 [EN/FR]

Highlights:

DR Congo: The situation is still worrisome with all southern and eastern provinces being affected. A workshop to review PMSEC (on W39) highlighted the need for strengthening community-based approaches, biological surveillance and timely response. Nigeria: The cholera epidemic remains active in the states of Adamawa (21) and Borno (11), which continue to register new cases. Cameroon: New cases of cholera have been reported in the northern and extreme northern regions bordering Nigeria (Borno and Adamawa) and Chad (Mayo Kebbi East)

Faits saillants :

RD Congo : La situation est toujours préoccupante avec toutes les provinces du Sud et de l’Est du pays touchées. Un atelier de suivi du PMSEC a eu lieu (S39) soulignant le besoin de renforcement des approches communautaires, de la surveillance biologique et des réponses rapides. Nigeria : L’épidémie de choléra reste toujours active dans les Etats d’Adamawa (21) et Borno (11) qui continuent d’enregistrer de nouveaux cas. Cameroun: De nouveaux cas de cholera ont été enregistrés dans les regions du Nord et de l’extrême Nord frontalière avec le Nigeria (Borno et Adamawa) et le Tchad (Mayo Kebbi Est)