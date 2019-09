Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2019 Regional Update - Week 37 [EN/FR]

Highlights:

DR Congo: 961 cases and 17 deaths were recorded at week 37. The situation remains a source of concern, particularly in the region of Grand Kasai. (See details page 2)

Nigeria: The cholera outbreak is still active in the states of Adamawa and Borno, which record 24 and 9 cases respectively at week 36.

Cameroon: New cases of cholera continue to be reported in the northern and far northern regions bordering Nigeria and Chad. The risk of spreading cholera in the Lake Chad Basin region is still present.

Faits saillants :

RD Congo : 961 cas et 17 décès ont été enregistrés à la semaine 37. La situation reste une source de préoccupation notamment dans la région du Grand Kasaï. (Cf. détails page 2)

Nigeria : L’épidémie de choléra reste toujours active dans les Etats de Adamawa et Borno qui enregistrent respectivement 24 et 9 cas à la semaine 36.

Cameroun : De nouveaux cas de choléra continuent d’être enregistrés dans les régions du Nord et de l’Extrême Nord frontalières avec le Nigéria et le Tchad . Le risque de propagation du choléra dans la région du bassin du lac Tchad est toujours présent.